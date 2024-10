Nel nuovo film su Enrico VIII intitolato Firebrand, Jude Law e Alicia Vikander interpretano il re d’Inghilterra e la sua sesta moglie, Catherine Parr, riconsiderando il modo in cui la storia e la cultura hanno rappresentato il monarca, scrive Emma Jones della BBC.

Indiscutibilmente, nota Jones, il monarca maschio più famoso della Gran Bretagna, la sola silhouette di Enrico VIII è immediatamente riconoscibile, dal celebre ritratto di Hans Holbein il Giovane.

A Enrico, si ricordi, successe Elisabetta, la regina “vergine” che fece grande l’Inghilterra.

Di statura imponente e ricoperto di gioielli, Enrico fissa l’osservatore con i suoi penetranti occhi castani. L’uomo dietro quegli occhi, tuttavia, che scartò due mogli e ordinò l’esecuzione di altre due, è stato più difficile da decifrare, anche se libri, film e TV ci hanno sicuramente provato.

Enrico VIII, una vita da film

L’ultimo è il film Firebrand, con Jude Law nel ruolo di Enrico VIII e Alicia Vikander in quello della sua sesta moglie, Catherine Parr. È basato sul libro del 2013 di Elizabeth Fremantle Queen’s Gambit, che è raccontato dal punto di vista di Parr.

Nel film, Enrico è obeso, riesce a malapena a camminare senza aiuto e ha una gamba marcia a causa di una ferita da giostra subita 10 anni prima (un fatto storico).

È anche fisicamente ed emotivamente violento nei confronti della sua sesta moglie e infila le dita nella bocca delle donne, ispezionandole, ogni volta che ne ha voglia.

Il film, che riecheggia la tensione di Catherine Parr, è vagamente basato su un altro fatto storico: che a un certo punto Enrico firmò un mandato di arresto per Catherine Parr.

La seconda moglie di Enrico, Anna Bolena, è la più famosa delle mogli (ha persino un’opera del XIX secolo che porta il suo nome), e questo potrebbe essere dovuto, in parte, a un interesse macabro per la sua morte (fu giustiziata da lui nel 1536).

Obbedito e temuto per 50 anni

“Penso che in realtà l’illusione e la follia siano iniziate quando era giovane, quando gli è stato detto che era secondo solo a Dio stesso”, racconta Jude Law alla BBC. “È come una follia in un modo strano. Non sto cercando di scusarlo, ma se tutti ti dicono di sì per 50 anni, allora diventa un’illusione. Ed è uno stato mentale malsano per chiunque, figuriamoci per qualcuno che ha il potere di esercitare violenza verso coloro che non sono d’accordo con lui”.

Il regista brasiliano di Firebrand, Karim Aïnouz, dice di aver voluto ispirazioni contemporanee per questa versione di Henry.

“Uno dei primi è stato Donald Trump”, racconta Aïnouz alla BBC. “Ma non è solo lui. Penso che Henry sia un composito di un uomo che è al potere per molto tempo. Stavo quasi cercando di fare un’autopsia su di lui. È estremamente importante per me capire che le persone non nascono così, che le persone diventano un Henry. È stato un processo interessante perché non solo era un grande patriarca, ma questo Henry è stato anche paragonato a un boss mafioso. Il modo in cui le monarchie erano organizzate in quel momento storico, penso che fossero simili alla mafia”.

Enrico e l’allegra Inghilterra

Questa non è certamente l’immagine di Enrico VIII che nella storia veniva talvolta chiamato “Bluff King Hal”, che presiedeva la cosiddetta “allegra” Inghilterra Tudor. Una delle prime rappresentazioni di questo monarca su pellicola, The Private Life of Henry VIII del 1933 con Charles Laughton nel ruolo del re, lo mostra mentre mastica con entusiasmo una coscia di cappone, un cenno a un’altra leggenda popolare su come è diventato così grande.

“È stato riflesso nella storia come una specie di sagoma, quasi questo Babbo Natale, un cattivo Babbo Natale”, dice Law. “E persino i suoi matrimoni sono stati sminuiti in queste piccole filastrocche. ‘Divorziato, decapitato, morto. Divorziato, decapitato, sopravvissuto.'”

Un re sullo schermo

Anche la prima rappresentazione sullo schermo di Enrico e delle sue mogli si abbandona a stereotipi di genere: la quarta moglie di Enrico, Anna di Clèves, si rende poco attraente in modo da poter essere scartata, mentre la quinta moglie Catherine Howard, che era un’adolescente quando fu giustiziata da lui, è mostrata come ambiziosa. Catherine Parr, la sesta moglie che gli sopravvive, domina il re.

Altre note interpretazioni sullo schermo di Enrico VIII, come Robert Shaw in Un uomo per tutte le stagioni (1966) o Keith Michell nella serie televisiva della BBC del 1970 Enrico VIII e le sue sei mogli, potrebbero mostrarlo, nel caso di Michell, come una figura grande, spietata e insensibile più avanti nella vita, ma senza quel senso di paura viscerale che Firebrand ritrae.

La riformulazione di Enrico VIII nella cultura, secondo l’autrice di Queen’s Gambit Elizabeth Fremantle, è dovuta a una rivalutazione delle donne nella storia.

“Anche se sappiamo cosa è successo ad alcune di quelle donne, penso che culturalmente ci fosse un accordo silenzioso sul fatto che le avremmo viste come colpevoli in qualche modo”, racconta alla BBC.

“Quando facevo ricerche su di lui, ho guardato tutte le sue raffigurazioni, ma c’era un fascino associato a lui che penso sia scomparso ora. Penso che lo stiamo vedendo attraverso un filtro diverso perché si adatta al modo in cui stiamo guardando il trattamento maschile delle donne. È cambiato come è cambiata la nostra cultura.

“E ora molti storici stanno facendo un lavoro fantastico, esplorando quelle storie e guardando quei processi di Anna Bolena e Caterina Howard, e vedendo che hanno dovuto affrontare accuse inventate. Queste donne erano innocenti, e lui era un mostro.”

La violenza di Enrico VIII verso le sue mogli è già stata mostrata sullo schermo: nel film del 1969 Anna dei mille giorni, Richard Burton, nei panni di Enrico VIII, schiaffeggia Geneviève Bujold, che interpreta Anna Bolena.

Tuttavia, il tono del film riflette il modo in cui gli atteggiamenti sono cambiati negli anni successivi. Al contrario, l’abuso fisico rappresentato in Firebrand è progettato per provocare una risposta molto più emotiva, scene che Law e Alicia Vikander affermano fossero necessarie.