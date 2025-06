Il New York Times ha pubblicato una nuova classifica dei 100 migliori film del 21° secolo, decretando un vincitore sorprendente: Parasite, il capolavoro del regista sudcoreano Bong Joon-ho.

La selezione, basata su un ampio sondaggio che ha coinvolto oltre 500 professionisti del cinema – tra registi, attori, sceneggiatori e altri nomi noti dell’industria – premia un film che ha saputo superare le barriere linguistiche e culturali, conquistando pubblico e critica in tutto il mondo.

Un capolavoro che ha fatto la storia

Parasite non è semplicemente un ottimo film. È una pellicola che ha ridefinito le regole del cinema contemporaneo, vincendo la Palma d’Oro a Cannes nel 2019 e l’Oscar per il miglior film nel 2020. Un’impresa mai riuscita a un film in lingua non inglese.

Il successo planetario della pellicola di Bong Joon-ho è stato sancito anche da Hollywood stessa, che oggi lo incorona come il miglior film degli ultimi 25 anni, superando opere di grandi autori americani ed europei.

Il metodo dietro la classifica del New York Times

La classifica non è stata redatta da critici professionisti, ma da chi il cinema lo crea e lo vive ogni giorno. Tra i votanti figurano registi del calibro di Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Robert Eggers, Luca Guadagnino, Barry Jenkins, Nuri Bilge Ceylan, Sean Baker, i fratelli Safdie e molte altre personalità di spicco.

Il processo di selezione ha previsto una doppia modalità: ogni partecipante ha indicato i suoi dieci film preferiti tra quelli usciti dal 2000 in poi, e ha poi espresso ulteriori preferenze attraverso scelte binarie su coppie di film estratti casualmente.

Il risultato è una classifica equilibrata tra cinema d’autore e grandi produzioni, con titoli provenienti da tutto il mondo e diversi generi rappresentati, dall’animazione al thriller, dalla commedia al dramma.

Grandi esclusi e presenze sorprendenti

Nonostante l’alto livello generale, la lista ha fatto discutere per alcune assenze eccellenti. Non trovano spazio film come Dogville, La La Land, Burning, Dunkirk o Requiem for a Dream – titoli amati dalla critica ma che evidentemente non hanno avuto lo stesso impatto duraturo sui votanti.

D’altra parte, spiccano presenze sorprendenti, come Superbad, Anchorman o Borat, segno che anche la comicità ha avuto un ruolo nel definire il cinema del nuovo millennio.

La classifica completa dei 100 migliori film del 21° secolo

Di seguito, la classifica integrale così come stilata dal New York Times, partendo dalla posizione 100 fino alla numero 1, occupata proprio da Parasite.

100. Suxbad: Tre menti sopra il pelo, di Greg Mottola (2007)

99. Memorie di un assassino, di Bong Joon-ho (2003)

98. Grizzly Man, di Werner Herzog (2005)

97. Gravity, di Alfonso Cuarón (2013)

96. Black Panther, di Ryan Coogler (2018)

95. La persona peggiore del mondo, di Joachim Trier (2021)

94. Minority Report, di Steven Spielberg (2002)

93. Michael Clayton, di Tony Gilroy (2007)

92. Il gladiatore, di Ridley Scott (2000)

91. Fish Tank, di Andrea Arnold (2009)

90. Frances Ha, di Noah Baumbach (2012)

89. Interstellar, di Christopher Nolan (2014)

88. La vita è un raccolto, di Agnès Varda (2000)

87. Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, di Peter Jackson (2001)

86. Past Lives, di Celine Song (2023)

85. Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, di Adam McKay (2004)

84. Melancholia, di Lars von Trier (2011)

83. A proposito di Davis, di Joel e Ethan Coen (2013)

82. L’atto di uccidere, di Joshua Oppenheimer, Christine Cynn e anonimo (2012)

81. Il cigno nero, di Darren Aronofsky (2010)

80. Volver, di Pedro Almodóvar (2006)

79. The Tree of Life, di Terrence Malick (2011)

78. Aftersun, di Charlotte Wells (2022)

77. Everything Everywhere All at Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (2022)

76. Fratello, dove sei?, di Joel e Ethan Coen (2000)

75. Amour, di Michael Haneke (2012)

74. Un sogno chiamato Florida, di Sean Baker (2017)

73. Ratatouille, di Brad Bird (2007)

72. Carol, di Todd Haynes (2015)

71. Ocean’s Eleven, di Steven Soderbergh (2001)

70. Lasciami entrare, di Tomas Alfredson (2008)

69. Under the Skin, di Jonathan Glazer (2013)

68. The Hurt Locker, di Kathryn Bigelow (2008)

67. Tár, di Todd Field (2022)

66. Il caso Spotlight, di Tom McCarthy (2015)

65. Oppenheimer, di Christopher Nolan (2023)

64. L’amore bugiardo – Gone Girl, di David Fincher (2014)

63. Little Miss Sunshine, di Jonathan Dayton e Valerie Faris (2006)

62. Memento, di Christopher Nolan (2000)

61. Kill Bill – Volume 1, di Quentin Tarantino (2003)

60. Whiplash, di Damien Chazelle (2014)

59. Vi presento Toni Erdmann, di Maren Ade (2016)

58. Diamanti grezzi, di Benny e Josh Safdie (2019)

57. Campioni di razza, di Christopher Guest (2000)

56. Ubriaco d’amore, di Paul Thomas Anderson (2002)

55. Inception, di Christopher Nolan (2010)

54. Il labirinto del fauno, di Guillermo del Toro (2006)

53. Borat: Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, di Larry Charles (2006)

52. La favorita, di Yorgos Lanthimos (2018)

51. 12 anni schiavo, di Steve McQueen (2013)

50. Up, di Pete Docter (2009)

49. Prima del tramonto, di Richard Linklater (2004)

48. Le vite degli altri, di Florian Henckel von Donnersmarck (2006)

47. Quasi famosi, di Cameron Crowe (2000)

46. Roma, di Alfonso Cuarón (2018)

45. L’arte di vincere, di Bennett Miller (2011)

44. C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino (2019)

43. Oldboy, di Park Chan-wook (2003)

42. The Master, di Paul Thomas Anderson (2012)

41. Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet (2001)

40. Yi Yi – E uno… e due!, di Edward Yang (2000)

39. Lady Bird, di Greta Gerwig (2017)

38. Ritratto della giovane in fiamme, di Céline Sciamma (2019)

37. Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino (2017)

36. A Serious Man, di Joel e Ethan Coen (2009)

35. Il profeta, di Jacques Audiard (2009)

34. WALL•E, di Andrew Stanton (2008)

33. Una separazione, di Asghar Farhadi (2011)

32. Le amiche della sposa, di Paul Feig (2011)

31. The Departed – Il bene e il male, di Martin Scorsese (2006)

30. Lost in Translation – L’amore tradotto, di Sofia Coppola (2003)

29. Arrival, di Denis Villeneuve (2016)

28. Il cavaliere oscuro, di Christopher Nolan (2008)

27. Il ladro di orchidee, Spike Jonze (2002)

26. Anatomia di una caduta, di Justine Triet (2023)

25. Il filo nascosto, di Paul Thomas Anderson (2017)

24. Her, di Spike Jonze (2013)

23. Boyhood, di Richard Linklater (2014)

22. Grand Budapest Hotel, di Wes Anderson (2014)

21. I Tenenbaum, di Wes Anderson (2001)

20. The Wolf of Wall Street, di Martin Scorsese (2013)

19. Zodiac, di David Fincher (2007)

18. Y tu mamá también – Anche tua madre, di Alfonso Cuarón (2001)

17. I segreti di Brokeback Mountain, di Ang Lee (2005)

16. La tigre e il dragone, di Ang Lee (2000)

15. City of God, di Fernando Meirelles (2002)

14. Bastardi senza gloria, di Quentin Tarantino (2009)

13. I figli degli uomini, di Alfonso Cuarón (2006)

12. La zona d’interesse, di Jonathan Glazer (2023)

11. Mad Max: Fury Road, di George Miller (2015)

10. The Social Network, di David Fincher (2010)

9. La città incantata, di Hayao Miyazaki (2001)

8. Scappa – Get Out, di Jordan Peele (2017)

7. Se mi lasci ti cancello, di Michel Gondry (2004)

6. Non è un paese per vecchi, di Joel e Ethan Coen (2007)

5. Moonlight, di Barry Jenkins (2016)

4. In the Mood for Love, di Wong Kar-wai (2000)

3. Il petroliere, di Paul Thomas Anderson (2007)

2. Mulholland Drive, di David Lynch (2001)

1. Parasite, di Bong Joon-ho (2019)



Perché Parasite è (ancora) così importante

La scelta di Parasite come miglior film del secolo non è casuale. La sua capacità di raccontare le disuguaglianze sociali in modo originale, unendo commedia, dramma e thriller, lo rende un’opera fuori dagli schemi. La regia impeccabile, la scrittura tagliente e le interpretazioni intense hanno lasciato un segno nella cultura popolare e nell’industria cinematografica.