La vigilia degli Oscar segna già una vittima illustre, tutta colpa di vecchi post razzisti.

Le speranze di Netflix di aggiudicarsi un Academy Award come miglior film sembrano essere svanite dopo che una serie di imbarazzanti post sui social media sono riemersi.

Il musical crime drama “Emilia Perez” che rompe gli schemi dei generi sembrava il colpo più forte del servizio di streaming per il miglior film dopo aver vinto il premio della giuria al Festival di Cannes e aver ottenuto un totale di 13 nomination agli Academy Award.

Ma le prospettive per il film si sono offuscate, scrive Dawn Chmielewski di Reuters, dopo che un giornalista ha trovato e tradotto una serie di post in lingua spagnola, risalenti al periodo compreso tra il 2016 e il 2020.

Oscar non perdona l’odio religioso

In essi, la star spagnola del film, Karla Sofia Gascon, ha descritto l’Islam come un “focolaio di infezione per l’umanità” e George Floyd come un “truffatore tossicodipendente”. I social media hanno amplificato la storia a proporzioni globali.

Gascon si è scusato, ma il danno era fatto. “Questo è l’anno in cui qualcuno si dà fuoco e porta con sé il proprio film”, ha affermato il veterano dirigente di marketing Terry Press, che ha lavorato alle campagne degli Oscar per conto dei registi Steven Spielberg, Ron Howard e altri personaggi noti di Hollywood.

Gascon è scomparsa dal circuito dei premi di Hollywood, anche se ha detto che domenica parteciperà alla cerimonia degli Oscar.

Un mare di controversie

Apparentemente ogni film candidato come miglior film quest’anno è stato coinvolto in qualche controversia, ricorda Dawn Chmielewski citando Michael Schulman, autore di “Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears”.

Il regista Brady Corbet ha difeso l’uso dell’intelligenza artificiale in “The Brutalist” per perfezionare la recitazione degli attori Adrien Brody e Felicity Jones nei dialoghi ungheresi del film.

La brasiliana Fernanda Torres, candidata come migliore attrice per la sua interpretazione di una donna alla ricerca del marito scomparso in “I’m Still Here”, si è scusata per essere apparsa con il volto dipinto di nero in uno sketch televisivo vecchio di decenni.

“Ho scritto un pezzo per il New Yorker paragonandolo a ‘Conclave’, perché l’intera faccenda mi ricorda il film, in cui ogni candidato che si candida per diventare Papa ha uno scheletro nell’armadio”, ha detto Schulman.

Le polemiche hanno spesso perseguitato i favoriti per gli Oscar.

Il regista di “Green Book” Peter Farrelly si è scusato per essere stato “un idiota” dopo che The Cut ha riferito che si era esposto all’attrice Cameron Diaz in quello che ha definito un tentativo di umorismo. Il film ha vinto il premio come miglior film nel 2019, nonostante la rivelazione.

A volte, aggiunge Dawn Chmielewski, le campagne sono alimentate da un avversario, come quando Harvey Weinstein ha montato una campagna sussurrata contro l’epopea della Seconda Guerra Mondiale di Steven Spielberg, “Salvate il soldato Ryan”, con la sua acclamata ricreazione dell’invasione della Normandia. “Weinstein stava dicendo ai giornalisti ‘Non pensate che l’unica parte veramente buona del film siano i primi 25 minuti, la sequenza del D-Day, e poi il resto è solo il classico film della Seconda Guerra Mondiale?'”, ha detto Schulman, che ha documentato la campagna nel suo libro.

“Questa era la sua versione di quel credo politico di Karl Rove, tipo ‘Non attaccare la debolezza del tuo nemico. Attacca la forza del tuo nemico.’ È riuscito a prendere questa scena di battaglia sbalorditiva e a trasformarla in un peso”.

Weinstein, il cui film della Miramax “Shakespeare in Love” ha vinto il premio come miglior film quell’anno, ha negato, ricorda Dawn Chmielewski, di aver criticato il film di Spielberg. “Non scenderei mai a quel livello”, ha detto alla rivista New York nel 1999.

Come in politica, il personale può essere difficile da separare dalla performance sullo schermo. Il film del 2016 “The Birth of a Nation”, una storia su una rivolta di schiavi scritta e diretta da Nate Parker, è stato oscurato dalle rivelazioni secondo cui Parker era stato accusato, e in seguito assolto, di aver violentato una compagna di studi mentre era alla Penn State.

Un articolo di Variety di quell’anno che raccontava nei dettagli come l’accusatrice di Parker si fosse suicidata nel 2012 ha scatenato una reazione negativa al botteghino e ai premi.

“È finita in un secondo”, ha detto un dirigente coinvolto nel film, che era stato visto come un candidato al premio come miglior film.