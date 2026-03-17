Marco Giallini è finito in sala operatoria a seguito dell’infortunio avvenuto la mattina di oggi, martedì 17 marzo, ad Aosta dove si trova per girare la settima stagione della serie tv Rocco Schiavone.

L’attore romano si è fratturato una gamba mentre camminava nei pressi del suo alloggio. È inciampato ed è finito a terra con violenza. Giallini è stato preso in carico da un’equipe dell’ospedale regionale Umberto Parini che lo ha sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre il danno ortopedico.