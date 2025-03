Richard Chamberlain, il “Dr. Kildare” dei primi anni ’60 e di “Uccelli di rovo” e “Shogun” negli anni ’90, è morto sabato sera a Waimanalo, Hawaii, sull’isola di Oahu. Aveva 90 anni. Un portavoce, Harlan Boll, ha detto che la causa sono state le complicazioni di un ictus.

Chamberlain aveva solo 27 anni quando ha debuttato nel ruolo principale del giovane stagista idealista in “Dr. Kildare” della NBC, basato sulla serie cinematografica degli anni ’30 e ’40. Con il suo bell’aspetto da ragazzino biondo californiano e il suo fascino discreto, è diventato una star da un giorno all’altro, si dice che abbia ricevuto 12.000 lettere di fan a settimana durante i cinque anni di messa in onda dello show (1961-66).

Vent’anni e un’esperienza shakespeariana inglese 5 anni dopo, il successo è tornato con “Shogun” nel 1980, seducendo una nuova generazione di fan. Nel 1983, ha interpretato Ralph de Bricassart, il giovane prete torturato nella saga “Uccelli di rovo”, diventando un sex symbol di 49 anni e l’innegabile detentore del titolo non ufficiale di “re della miniserie”. Nel 2003, il signor Chamberlain ha pubblicato un libro di memorie, “Shattered Love”. Era la storia della sua infanzia, della sua carriera e della sua lotta personale per l’illuminazione. Ma un argomento ha ricevuto la maggior parte della copertura mediatica: il riconoscimento della sua omosessualità.

Ha risposto pazientemente alle domande degli intervistatori sull’argomento. “Il tipo di doppia vita che conducevo sembrava, dopo un po’, parte del gioco”, ha detto nel programma “Today”. “Sai, l’immagine pubblica dell’artista è parte dello spettacolo, in realtà”.

Dopo il coming out



Ma quattro decenni dopo “Dr. Kildare”, gli atteggiamenti sociali nei confronti degli artisti gay erano cambiati enormemente. La reazione del pubblico in generale è stata un’accettazione di fatto.

George Richard Chamberlain nacque il 31 marzo 1934 a Beverly Hills, in California, “dalla parte sbagliata di Wilshire Boulevard”, come diceva spesso, piuttosto che nella zona ricca di star del cinema della città. Era il più giovane dei due figli di Charles Chamberlain, un venditore di mobili per supermercati, e di sua moglie Elsa, ricorda Anita Gates sul New York Times.

Conseguì una laurea triennale in storia dell’arte e pittura al Pomona College di Claremont, in California. Ma durante il primo anno si unì a un gruppo teatrale studentesco e, dopo la laurea, decise di intraprendere la carriera di attore.

Un talent scout della Paramount Pictures che lo aveva visto in produzioni studentesche lo contattò, ma più o meno nello stesso periodo ricevette una lettera di leva. Dopo due anni nell’esercito (raggiunse il grado di sergente maggiore), di stanza in Corea poco dopo la guerra di Corea, Chamberlain tornò in California, seguì lezioni di recitazione e canto e trovò un agente. Uno dei suoi primi lavori professionali fu un’apparizione come ospite nel 1959 nella serie televisiva antologica “Alfred Hitchcock Presents”, in cui Raymond Massey interpretava suo padre. Poco dopo, Massey gli diede il permesso di interpretare il suo collega medico in “Dr. Kildare”.

Richard Chamberlain fece il suo debutto cinematografico in “The Secret of the Purple Reef” (1960), un dramma poliziesco ambientato nei Caraibi. Accettò di sfruttare la sua immagine di Kildare interpretando un giovane medico in “Joy in the Morning” (1965), un dramma leggero sugli sposi novelli, con Yvette Mimieux. Ciò non richiese (o produsse) una caratterizzazione particolarmente complessa. Ma continuò a dare diverse interpretazioni cinematografiche memorabili e, a quel tempo, sorprendenti.

I ruolo in Petulia

Tra questi, il marito pericoloso di Julie Christie in “Petulia” (1968), Octavius ​​in “Giulio Cesare” (1970), Tchaikovsky in “The Music Lovers” (1971), Aramis in “I tre moschettieri” (1973) e il suo seguito, il codardo ingegnere elettrico nel film catastrofico “L’inferno di cristallo” (1974) e un avvocato australiano trasformato dall’incontro con la cultura aborigena nel dramma di Peter Weir “L’ultima onda” (1977). Dopo il suo coming out ufficiale, il signor Chamberlain sembrava divertirsi a interpretare personaggi gay o che giocavano con gli stereotipi di genere. Era già apparso nella sitcom “The Drew Carey Show” in versione drag come personaggio femminile. In seguito è stato guest star in “Will & Grace” e ha fatto un cameo nel film “Vi dichiaro marito e moglie” (2007). Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato quello di insegnante di recitazione nel giallo “Finding Julia” del 2019.

Dopo essere diventato un residente a tempo pieno alle Hawaii nel 1990, il signor Chamberlain ha ripreso a dipingere e ha esposto lì le sue opere. Più di una volta, si è descritto come un soddisfatto “barbone da spiaggia”.

Nel 2010 ha annunciato che sarebbe tornato a vivere a Los Angeles e avrebbe vissuto separato da Martin Rabbett, il produttore, scrittore e attore che è stato il suo compagno per più di 30 anni. Ma il signor Boll ha detto che prima della sua morte il signor Chamberlain e il signor Rabbett avevano ripreso a vivere insieme alle Hawaii. Rabbett è il suo unico sopravvissuto immediato.