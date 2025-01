Ci sono novità importanti riguardo alla serie tv Blade Runner 2099. Nei giorni scorsi, infatti, è stata annunciata la fine delle riprese di tutti gli episodi. La serie si presenta come sequel della saga cinematografica ideata da Ridley Scott e pare ormai vicina alla distribuzione in streaming su Prime Video, nonostante non ci sia ancora una data ufficiale.

Blade Runner 2099

La serie tv targata Prime si inserisce nello stesso universo del capolavoro di Ridley Scott, che con Blade Runner (1982) aveva rivoluzionato la fantascienza e l’immaginario cyberpunk. A sua volta, il film di Scott si basava sul romanzo del 1968 di Philip K. Dick “Il cacciatore di replicanti“. Nello specifico, però, la serie si presenta come un sequel diretto di Blade Runner 2049, uscito nel 2017 e diretto da Denis Villeneuve.

Per mantenere una certa continuità con il contesto narrativo, Ridley Scott è presente come produttore esecutivo della serie, così come Michael Green, che aveva già lavorato in Blade Runner 2049.

Nel cast, invece, figurano le attrici Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) e Hunter Schafer (Euphoria). Fanno parte del cast anche Tom Burke, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey e Daniel Rigby. Ritroviamo anche l’attore italiano Maurizio Lombardi, già presente in altre recenti produzioni internazionali come Ripley (2024).

I primi due episodi sono diretti da Jonathan van Tulleken, noto per la regia della serie Shogun. Il regista ha preso il posto di Jeremy Podeswa (Il trono di spade), costretto a ritirarsi per impegni pregressi. Silka Luisa (Shining Girls), la creatrice della serie, ha affermato che, pur rimanendo fedele alle radici della saga, Blade Runner 2099 esplorerà anche prospettive narrative differenti.

Le riprese della serie si sono appena concluse, come è stato annunciato nei giorni precedenti. Non è stata ancora resa nota, invece, la data di uscita in streaming su Prime Video, che però potrebbe collocarsi già verso la fine del 2025.

La trama di Blade Runner 2099

Dalle poche informazioni sulla trama, al momento sappiamo che la serie è ambientata 50 anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. La protagonista è Cora (Hunter Schafer), una giovane fuggitiva che cambia continuamente identità. Per proteggere suo fratello, la ragazza è costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una replicante che sta affrontando la fine della sua vita. Le due dovranno affrontare una pericolosa cospirazione che rappresenta una minaccia concreta (ed esistenziale) per un mondo, e in particolare per una città, che lotta per sopravvivere e per rinascere.