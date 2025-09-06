Il regista americano Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia con il film “Father Mother Sister Brother”.

L’italiano Toni Servillo è stato nominato miglior attore per la sua ironica interpretazione di un presidente stanco, prossimo alla fine del suo mandato, in “La Grazia”, ​​diretto da Paolo Sorrentino.

La 82esima edizione della Mostra del cinema di Venezia premia il cinema italiano, esulta Chiara Ugolini su Repubblica.

“Father Mother Sister Brother” è una riflessione in tre parti sui difficili legami tra genitori e figli adulti.

È successo “inaspettatamente”, ha osservato Crispian Balmer di Reuters.

Favorito per il Leone d’oro era il film “The Voice of Hind Rajab”, un racconto straziante e autentico dell’uccisione di una bambina palestinese di cinque anni durante la guerra di Gaza.

A Venezia la disperazione di Gaza

“The Voice of Hind Rajab”, che utilizza l’audio originale delle disperate richieste di aiuto di una ragazzina mentre la sua auto finisce sotto il fuoco nemico israeliano, è stato il film preferito dai fan, aggiudicandosi una standing ovation record di 24 minuti alla sua première.

“Il cinema non può riportare in vita Hind, né può cancellare l’atrocità commessa contro di lei. Nulla potrà mai restituire ciò che le è stato tolto, ma il cinema può preservare la sua voce, farla risuonare oltre i confini”, ha dichiarato Ben Hania sabato sera.

Alla fine, il film diretto dalla tunisina Kaouther Ben Hania si è aggiudicato il secondo premio del Leone d’Argento.

Il presidente della giura, Alexander Payne, ha spiegato così la scelta: “Abbiamo apprezzato entrambi i film, ma il regolamento non permette l’ex aequo. È stato uno 0,001% a portarci a questa decisione, speriamo che i premi diano valore alle opere”.

La voce del cardinale

Ma la serata è stata dominata dalla otragedia della pulizia etnica in atto a Gaza e si è conclusa con un video dalla Terra Santa del patriarca Pierbattista Pizzaballa, cardinale di Gerusalemme: “Viviamo un momento drammatico e divisivo per noi e vediamo in tutto il mondo. La cronaca di quello che stiamo vivendo la conoscete, le immagini sono molto significative e parlano di morte, dolore e distruzione. Siamo talmente pieni di dolore che sembra non esserci spazio per quello di altri, un clima di odio sempre più profondo nelle popolazioni ebree e palestinesi. La violenza a cui stiamo assistendo è un linguaggio violento e disumanizzante. Questa guerra deve finire, è tempo di fermarla ma la fine che auspichiamo non sarà la fine del conflitto e del dolore. Dobbiamo lavorare molto, soprattutto noi credenti e chi fa cultura, per una narrativa diversa. Dobbiamo avere il coraggio di nuove prospettive e nuove idee che possano arrivare alla società e alla politica. Io ci credo e abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

La cinese Xin Zhilei ha vinto il premio come migliore attrice per il suo ruolo in “The Sun Rises On Us All”, un film drammatico diretto da Cai Shangjun che affronta questioni di sacrificio, senso di colpa e sentimenti irrisolti tra amanti separati che condividono un oscuro segreto.

La giuria principale era presieduta dal regista statunitense Alexander Payne, insieme ai colleghi registi Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu e Mohammad Rasoulof, insieme alle attrici Fernanda Torres e Zhao Tao.

Diviso in capitoli ambientati nel New Jersey, a Dublino e a Parigi, il film vincitore presenta un cast corale che include Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore e Luka Sabbat.

Ogni capitolo si snoda dolcemente attraverso incontri domestici in cui non accade molto, ma piccoli gesti e silenzi delineano l’imbarazzo generazionale che può affliggere le famiglie.

“Vi ringrazio per aver apprezzato il nostro film tranquillo”, ha detto Jarmusch, un pilastro del cinema indipendente americano, che si è fatto un nome negli anni ’80 con opere insolite e a basso budget come “Stranger Than Paradise” e “Down by Law”.

Il suo ultimo film ha ricevuto recensioni prevalentemente positive, ma non è stato tra i favoriti per il primo premio.

La nomination per la miglior regia è andata a Benny Safdie per “The Smashing Machine”, con Dwayne “The Rock” Johnson nel ruolo del pioniere delle arti marziali miste Mark Kerr.

Il premio speciale della giuria è andato all’italiano Gianfranco Rosi per il suo documentario in bianco e nero “Below the Clouds”, sulla vita nella caotica città di Napoli, segnata da ripetuti terremoti e dalla minaccia di eruzioni vulcaniche.

”Toni Servillo, protagonista del film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, si aggiudica la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile di Venezia 82”, commenta Chiara Ugolini.

Toni Servillo, 66 anni, alla settima prova con Sorrentino, interpreta un Presidente della Repubblica nel semestre bianco, ex giurista alle prese con dilemmi morali come la grazia da concedere a due ergastolani, un uomo e una donna, e una legge sull’eutanasia da approvare prima della fine del suo mandato. L’attore ha detto dal palco: “Sono felice ed emozionato e ringrazio Paolo Sorrentino, questo Presidente della Repubblica è una tua creazione e io ho cercato di servirti nei limiti delle mie capacità. Non mi aspettavo di essere premiato da una attrice che mi ha incantato con un film meraviglioso – ha detto riferendosi a Fernanda Torres che gli ha consegnato la Coppa – ringrazio la giuria di artisti straordinari e il presidente per il quale ho una venerazione”. E poi Servillo ha concluso: “A nome di un sentimento che tutto il cinema prova voglio esprimere la mia ammirazione per chi ha deciso di mettersi in mare e raggiungere la Palestina e portare un segno di umanità in una terra in cui ogni giorno dignità umana è vilipesa”.

Tra i film che hanno lasciato Venezia a mani vuote c’era un trio di film Netflix, il thriller nucleare di Kathryn Bigelow “A House of Dynamite”, la rivisitazione di “Frankenstein” di Guillermo del Toro e la commedia drammatica “Jay Kelly” di Noah Baumbach.