Maria De Filippi è stata la protagonista di un momento molto particolare della televisione andato in onda poco tempo fa.

Maria De Filippi riesce sempre a stupire. E’ tra le conduttrici più amate della televisione, uno dei pilastri di Mediaset, che da oltre vent’anni catalizza l’attenzione del pubblico con programmi che stanno facendo la storia del piccolo schermo. Da Amici a Uomini e Donne, da C’è posta per te a Temptation Island.

Una presenza costante, professionale e carica di carisma quella di Maria De Filippi. Il suo modo di fare gentile, discreto ed elegante ha incantato i telespettatori che non smettono di seguirla e amarla nonostante la sua forte riservatezza. Proprio queste sue peculiarità la rendono un personaggio di spicco, un po’ controcorrente, molto diverso dal classico Vip che cerca sempre l’attenzione delle luci dei riflettori.

È anche per questo motivo forse appare insolito e curioso vederla in panni diversi da quelli a cui il pubblico è abituato. Come è accaduto qualche giorno fa durante lo speciale di Avanti un altro!. Maria De Filippi infatti è stata la protagonista della serata, prestandosi con autoironia alle gag divertenti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tuttavia proprio durante le domande di un quiz scanzonato, tipico dello show di Bonolis spunta fuori il nome di Maurizio Costanzo.

Una battuta in ricordo di Maurizio Costanzo

Maurizio e Costanzo e Maria De Filippi sono stati per tanti anni una coppia unita e complice. Si sono conosciuti a Roma nei primi anni Novanta e si sono sposati con rito civile nel 1995. Da allora hanno vissuto un amore grande, lontano dalle telecamere, in perfetta armonia con i desideri di entrambi, basati sulla divisione netta tra la vita privata e il lavoro.

Purtroppo Maurizio Costanzo è venuto a mancare nel 2023 lasciando un grande vuoto nel cuore della presentatrice, che continua con successo la sua carriera, dedicandosi con la stessa passione e dedizione dei primi tempi al proprio lavoro.

Ad Avanti un altro!By Night, Maria De Filippi è apparsa più spensierata e sorridente..Del resto, sarebbe impossibile non esserlo con quei mattacchioni di Bonolis e Laurenti. Durante una gag il padrone di casa non ha esitato a fare una battuta affettuosa su Maurizio Costanzo.

Nel fare la domanda al concorrente sui puffi, Maria sbagliando, ha detto “puppo forzuto” invece che “puffo forzuto”. Immediato l’intervento di Paolo Bonolis che con l’audacia e la simpatia che lo contraddistingue ha subito detto. “ Questa un pò ti è rimasta da tuo marito..puppo forzuto“. Ricordando il compianto giornalista, imitato simpaticamente spesso, per questo suo modo particolare di parlare. Mara De Filippi ha sorriso ed è scoppiato l’applauso.