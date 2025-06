Arriva la doccia fredda per Simona Ventura e Paola Perego: la decisione della Rai sul futuro di Citofonare Rai 2.

L’ora della verità sui palinsesti Rai sta per arrivare: venerdì 27 giugno 2025, nel corso di una conferenza, saranno presentati i palinsesti ufficiali della Rai per la stagione 2025/2026. Sicuramente, torneranno in onda trasmissioni come Affari tuoi, Ballando con le stelle, E’ sempre mezzogiorno, ma anche Domenica In e La vita in diretta solo per citarne qualcuno.

Altri programmi, invece, resteranno in panchina e non saranno più trasmessi soprattutto per una questione legata ai tagli. Tra i programmi, invece, sul quale c’è un grosso punto interrogativo spicca Citofonare Rai2, la trasmissione della domenica mattina di Raidue condotta da Simona Ventura e Paola Perego con ottimi risultati.

Citofonare Rai 2: la decisione della Rai sul programma di Simona Ventura e Paola Perego

Nessuna cancellazione definitiva per Citofonare Rai2, ma un taglio drastico della durata. Dopo le varie indiscrezioni che parlavano prima di un addio alla trasmissione e poi di una Paola Perego sola alla conduzione della trasmissione, Davide Maggio riporta una nuova indiscrezione secondo cui il programma dovrebbe sì tornare in onda, ma non prima della primavera 2026. Questo significa che le puntate della nuova stagione di Citofonare Rai2 saranno decisamente inferiori rispetto a quelle delle scorse edizioni.

“Nella migliore delle ipotesi, sarà invece taglio drastico per Citofonare Rai2 di Paola Perego e Simona Ventura…Confermiamo che si sta ragionando ad una programmazione non più per l’intera annata ma dalla primavera 2026…”, fa sapere Davide Maggio.

Oltre alla durata ridotta, Citofonare Rai2 potrebbe sorprendere i telespettatori con un’altra novità riguardante la conduzione. Secondo voci di corridoio riportate da AdnKronos, la presenza di Simona Ventura accanto alla Perego è molto incerta. I tagli, inoltre, non riguarderebbero solo Citofonare Rai2, ma anche il programma di Massimo Giletti, tornato in Rai dopo la parenti La7.

Secondo Davide Maggio, infatti, anche il numero di puntate della trasmissione di Giletti potrebbe essere inferiore rispetto alla precedente stagione: “Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, che ha chiuso la stagione in netta crescita (punte anche dell’8%), lascerebbe sul terreno ben sette puntate, passando da 32 a 25…”.

In casa Rai, dunque, le novità per la stagione 2025/2026 dovrebbero essere diverse. Accanto ai tagli, tuttavia, ci saranno anche nuovi format che faranno compagnia ai telespettatori come Freeze che sarà condotto da Nicola Savino, nuovamente in Rai dopo aver condotto in passato L’Isola dei Famosi e Quelli che il calcio. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, inoltre, Nicola Savino sarà affiancato da Rocio Munoz Morales.