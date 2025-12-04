È arrivata la prima decisione nel processo per la morte di Matthew Perry, amatissima star di Friends scomparsa nell’ottobre 2023 a 54 anni. Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia, che aveva ammesso di aver fornito dosi elevate di ketamina all’attore.

Conosciuto dal suo paziente come “Dottor P.”, Plasencia si era dichiarato colpevole lo scorso luglio. Il governo federale aveva richiesto una pena di tre anni, sostenendo che il 44enne “aveva sfruttato la vulnerabilità di Perry per ottenere un profitto”. Il medico è il primo di cinque imputati a conoscere la propria condanna.

Le parole della famiglia e il peso emotivo in aula

Le richieste della difesa puntavano a una pena minima, sottolineando che Plasencia ha già perso licenza e clinica. Tuttavia, secondo i media statunitensi, le lettere della famiglia Perry hanno inciso sulla sentenza. La madre Suzanne e il marito Keith Morrison hanno scritto al giudice: “Nessuno al mondo poteva ignorare le difficoltà di Matthew. Questo medico ha cospirato per infrangere i suoi doveri più importanti, sfruttando la vulnerabilità di nostro figlio, incontrandolo di nascosto nel cuore della notte. Per cosa? Per qualche migliaio di dollari?”.

L’appello del padre e il tema della responsabilità medica

Accuse ancora più dure sono arrivate dal padre dell’attore, John, e dalla moglie Debbie, che hanno rivolto direttamente al medico parole di forte condanna: “Per uscire dalla dipendenza, aveva bisogno di un tuo no. Quanto saresti andato avanti a prescrivergli dosi prima di vederlo morire? A quante altre persone hai fatto del male?”.

Intanto, tra il 10 dicembre e il 14 gennaio, saranno giudicati gli altri quattro imputati: un altro medico, l’assistente personale di Perry, la cosiddetta “Ketamine Queen” e un intermediario, delineando un quadro più ampio di responsabilità attorno alla tragica morte dell’attore.