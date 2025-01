Helena Prestes ha confessato cosa è successo dopo che è stata eliminata dal Grande Fratello: c’entra il suo fidanzato.

Quest’ edizione del Grande Fratello fa venire un gran giramento di testa con i concorrenti che vengono eliminati o che abbandonano per poi essere reintrodotti nel gioco. La parola dell’anno è “ripescaggio” ed è quello che si è concretizzato negli ultimi giorni per volere degli autori e del pubblico sovrano, che con un televoto flash ha espresso la sua volontà di fare ritornare tra gli altri, Helena Prestes e Jessica Morlacchi nella Casa.

Le due concorrenti dopo un furibondo litigio che le aveva portate nella bufera delle polemiche e alla resa dei conti, con una punizione che in circostanze diverse le aveva di fatto “sbattute fuori” si trovano ora nel tugurio in attesa di conoscere meglio le loro sorti.

Il ritorno alla vita reale tuttavia ha dato loro modo di riflettere, di sbollire le tensioni che “lì dentro nascono facilmente perché è tutto amplificato” e di ritornare con i piedi per terra. Sicuramente a Helena Prestes è servito anche per fare il punto sulla sua vita sentimentale, perché come lei stessa ha raccontato in un’ intervista rilasciata a Chi, si è fatto avanti il suo ex fidanzato.

Lui l’ha cercata: “sei stata brava”

Helena Prestes apre il suo cuore a Chi e racconta di aver avuto modo di rivedere il suo ex, una persona poco famosa, ma che ha convissuto con lei per un anno intero.

“Sono stata abbandonata da una persona che mi aveva proposto un progetto di vita insieme, con figli e famiglia. Mi ero appena trasferita a casa sua, dopo un anno insieme, ed è finita.” Ha fatto sapere la modella brasiliana aggiungendo che ha sofferto molto per questo abbandono avendo già provato in passato questa brutta sensazione a causa dei suoi parenti.

“Sono entrata al Grande Fratello che avevo perso l’autostima, mi sono ferita da sola. Ho 35 anni, sono arrivata in Italia che ne avevo 20, ho fatto tutto da sola” – aggiunge per poi concludere: “In questi giorni Carlo mi ha cercata per dirmi: ‘Sei stata brava, avresti dovuto vincere’. Ma come, dopo tutte le cose cattive che ha detto su di me?”

Helena Prestes si appresta a riprendere il suo percorso all’interno del Grande Fratello anche se al momento tutto è ancora da capire. Come riprenderanno le dinamiche all’ interno della Casa? Ci saranno nuovi scontri con Jessica o le due diventeranno addirittura amiche e alleate? Non resta che attendere per scoprirlo.