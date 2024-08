“Cosa mi ha detto Amadeus”, il retroscena di Stefano De Martino prima di Affari Tuoi

Stefano De Martino è pronto al debutto come conduttore di Affari tuoi e svela il retroscena sulla telefonata con Amadeus.

Stefano De Martino, archiviata l’estate, è pronto per prendere in mano le redini di uno dei programmi più importanti di Rai Uno: da lunedì 2 settembre, alle 20.35, il conduttore napoletano debutterà come conduttore di Affari Tuoi raccogliendo la pesante eredità di Amadeus che, dopo anni di clamorosi successi, ha deciso di lasciare l’azienda accettando l’offerta di Nove.

Nessun cambiamento per il format se non per qualche novità ovvero il ritorno dei pacchi di cartone e del telefono con il filo con cui De Martino parlerà con il dottore. Inoltre, il concorrente potrà scegliere tra due carte: una celerà l’opzione “Cambio“, mentre l’altra l’opzione “Offerta“. Entusiasta per la nuova avventura professionale, Stefano De Martino, nel corso della conferenza stampa, ha parlato di Amadeus da cui ha raccolto un’eredità pesante che, però, non sembra spaventarlo.

Le parole dette da Amadeus a Stefano De Martino

Stefano De Martino, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è l’astro nascente della Rai che ha deciso di puntare tantissimo su di lui affidandogli una trasmissione di punta con cui spera di non far rimpiangere l’addio del presentatore storico, che gli avrebbe dato una serie di consigli su come affrontare la situazione.

“Ho sentito Amadeus. Mi ha dato dei consigli. Spero porti bene a tutti e due come già accaduto quando lui ha lasciato ‘Stasera tutto è possibile’ e sono subentrato io. Poi lui ha fatto Sanremo con 5 Festival”, le parole del conduttore durante la conferenza di presentazione del programma abbinato alla Lotteria Italia.

“Mi sto preparando con tanto entusiasmo – ha aggiunto il conduttore – è un debutto importante dopo tanti anni su Rai 2, salire a bordo della rete ammiraglia mi fa piacere. Ho guardato e studiato le edizioni passate per trovare la mia strada. E’ una maratona molto lunga – ha sottolineato – costruiremo il tempo passo dopo passo”.

Tutto, dunque, è pronto per il gran debutto di De Martino su Raiuno dove, non solo condurrà lo show preserale ma il prossimo 6 gennaio, in prima serata, condurrà lo speciale dedicato alla Lotteria Italia. Un grande segno di stima da parte della dirigenza della Rai nei confronti dell’ex ballerino che, dopo aver coraggiosamente lasciato Mediaset, sta portando a casa importanti successi e riconoscimenti anche grazie ai consigli di Maria De Filippi con cui continua ad avere un ottimo rapporto.