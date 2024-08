Cucine da Incubo, quanti ristoranti hanno chiuso dopo aver partecipato al programma

Antonino Cannavacciuolo ha provato ad aiutare tanti ristoratori, ma quanti sono i locali che hanno chiuso dopo Cucine da incubo?

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più conosciuti dal pubblico televisivo grazie alle sue partecipazioni tv. Non solo, infatti, è giudice di Masterchef Italia, ma da ben dieci stagioni, è il volto di Cucine da incubo, il reality culinario con cui lo chef gira l’Italia per prestare soccorso ai ristoratori più in difficoltà. Il format prevede l’intervento del buongustaio napoletano che, inizialmente, analizza la situazione e poi progetta un vero e proprio piano d’attacco per rivalutare il ristorante.

Lo chef, così, con la squadra di lavoro del ristorante stesso, stravolge il menù e si mette in cucina per insegnare come organizzare il lavoro per offrire il miglior prodotto ai clienti. L’intervento, poi, si conclude anche con un rinnovamento dell’arredamento del locale. In dieci stagioni, sono tanti i locali che hanno ospitato Cannavacciuolo ma, ad oggi, non tutti sono riusciti a sopravvivere. Sono, infatti, davvero tanti i ristoranti che, dopo la partecipazione a Cucine da incubo, hanno comunque chiuso i battenti.

Il numero dei ristoranti che hanno chiuso dopo Cucine da incubo

Con Villa Crespi, un hotel e ristorante di lusso situato sul Lago d’Orta, nel Piemonte, Antonino Cannavacciuolo ha conquistato una grandissima fama ed oggi è uno degli chef più apprezzati non solo dai colleghi, ma anche dagli amanti della buona cucina. Il sogno di trasformare la passione per il cibo in un lavoro si è così concretizzato anche grazie alla moglie ed oggi, lo chef prova ad aiutare non solo coloro che sperano di dare una svolta alla propria vita professionale partecipando a Masterchef ma anche coloro che hanno investito tutto in un ristorante.

Non tutti i ristoratori che hanno ricevuto l’aiuto di Cannavacciuolo sono riusciti, poi, a portare avanti gli insegnamenti ricevuti. “La cucina è sempre l’ultimo passaggio, prima voglio fargli capire alcuni discorsi, dare la motivazione e dire come si può risparmiare e fare la spesa avendo una qualità maggiore. Quando esco da questi ristoranti già so chi può andare avanti e chi si troverà peggio di prima”, ha dichiarato lo chef in un’intervista rilasciata a hallofseries.com.

Secondo alcuni rumors, alcuni locali sono riusciti a mantenere alto il livello portato da Cannavacciuolo, altri, invece, hanno preferito cambiare gestione e, altri ancora, purtroppo, non riuscendo più a sostenere le spese, hanno preferito chiudere definitivamente.