La Rai è pronta a mettere a segno un vero colpaccio con l’arrivo di una star indiscussa di Mediaset. Spunta la clamorosa indiscrezione.

Da Mediaset alla Rai il passaggio potrebbe essere breve per una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In vista della prossima stagione televisiva, sono cominciati i lavori per definire i palinsesti e lanciare nuovi programmi affidandoli a nomi storici del piccolo schermo. La Rai, dopo aver blindato Stefano De Martino affidandogli la conduzione di Affari tuoi e pensando per lui a nuovi impegni per l’autunno prossimo, sarebbe vicina all’ennesimo colpaccio.

Secondo alcune voci, infatti, l’arrivo sulla Tv di Stato di un nome che ha scritto pagine di storia della televisione italiana potrebbe essere più vicino del previsto. Da tempo, infatti, si mormora di cambiamenti radicali in Rai e in Mediaset che potrebbero concretizzarsi già a settembre. La notizia è già diventata virale e sta scatenando l’entusiasmo dei fan del personaggio coinvolto.

Da Mediaset alla Rai: chi è pronta al grande cambiamento

Se il passaggio di Antonella Clerici in Mediaset sarà occasione e permetterà alla conduttrice di presentare una delle tre serate di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, show dedicato a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che sono nati musicalmente parlando proprio nel suo Ti Lascio una Canzone, c’è un’altra conduttrice che, invece, è pronta a fare il percorso inverso sposando la causa Rai non per una semplice occasione.

Fuori dalla televisione da quasi due anni, salvo le sporadiche partecipazioni a Domenica In e Ballando con le stelle, per Barbara D’UIrso, il ritorno in tv potrebbe essere, stavolta, davvero vicino. Secondo un’indiscrezione racconta da La Repubblica, l’ultima tentazione dei dirigenti Rai sarebbe quella di arruolare stabilmente Barbara D’Urso.

Una tentazione che alletta i dirigenti Rai, consapevoli del grande affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti, ma cosa potrebbe condurre la D’Urso sulla Tv di Stato? Barbara potrebbe cominciare la sua avventura in Rai in punta di piedi, magari presentando un programma pomeridiano.

Tuttavia, qualora Mara Venier dovesse decidere di lasciare la conduzione di Domenica In per dedicarsi totalmente alla propria famiglia, il nome di Barbara D’Urso potrebbe essere in pole per la sostituzione. Dopo aver condotto per 18 anni Pomeriggio 5, entrando tutti i giorni nelle case degli italiani, Barbara che, negli ultimi due anni non ha nascosto di sentire la mancanza del suo pubblico, tornerà in tv già in autunno?

Per ora, tutte le voci restano delle semplici indiscrezioni.