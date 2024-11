Denzel Washington annuncia il suo ritiro, tra gli ultimi progetti c’è Black Panther 3

L’attore due volte premio Oscar Denzel Washington sembra stia meditando seriamente sul suo ritiro dalla recitazione. Nell’aria già da qualche mese, questa idea pare che si stia trasformando in realtà, con le ultime dichiarazioni che sembrano lasciare davvero pochi dubbi. L’attore, però, ha svelato anche i suoi ultimi progetti, quelle che probabilmente saranno le sue ultime memorabili performance.

Denzel Washington, un gigante in scena

Denzel Washington è senza ombra di dubbio un gigante della recitazione, uno dei più talentuosi attori di Hollywood. Sono davvero tante le sue interpretazioni che negli anni lo hanno elevato ad attore di primissimo livello. Basti pensare a film come Malcolm X, Philadelphia, John Q, Man on Fire, American Gangster, Flight o i più recenti Macbeth, End of Justice e Barriere. E la lista delle sue performance memorabili potrebbe allungarsi, e di molto.

Premiato con due Oscar, nel 1990 per il film Glory – Uomini di gloria e nel 2002 per Training Day, l’attore nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, che ne confermano non solo il talento ma anche la capacità di sapersi muovere su più livelli di recitazione, mostrandosi sempre estremamente poliedrico e versatile, in poche parola la fortuna di ogni regista.

Denzel Washington e il suo ritiro

“Ormai ci sono ben pochi film che mi interessano. Devo essere ispirato dal regista, e sono stato tremendamente ispirato da Ridley Scott”. L’attore, nel corso di un’intervista, fa riferimento alla sua interpretazione nel film Il Gladiatore 2, che molto probabilmente sarà una delle ultime.

“Ho interpretato Otello a 22 anni. Lo sto per fare di nuovo a 70. Dopodiché interpreterò Annibale. Poi sono in trattativa con Steve McQueen per un film, e Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther. Successivamente, farò il film di Otello e dopo ancora farò Re Lear. Finite tutte queste cose, andrò in pensione”, ha dichiarato l’attore.

Washington, citando quelli che salvo sorprese saranno i suoi ultimi ruoli, fa riferimento a un film Netflix, diretto da Antoine Fuqua, che dovrebbe essere un biopic sul condottiero cartaginese Annibale. Nessuna indiscrezione, invece, sulla produzione che lo vede coinvolto con il regista Steve McQueen. L’attore, però, sembra che stia per entrare nel mondo Marvel, e quindi nel cast di Black Panther 3.

Interpretazioni che hanno il sapore di un addio, confermato anche dallo stesso Washington. Parliamo di un attore il cui livello è talmente alto che un suo ritiro rappresenterebbe (ci teniamo a utilizzare ancora il condizionale) una vera e propria perdita per l’intero settore. Non resta dunque che goderci le sue ultime memorabili performance.