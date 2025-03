A Bella Mà accade l’impensabile con Pierluigi Diaco che spazientito bacchetta Alba Parietti: pubblico incredulo.

E’ successo davvero di tutto nella recente puntata di Bella Mà, il talent show diretto da Pierluigi Diaco e che tutti giorni intrattiene milioni di telespettatori su Rai 2. Il presentatore romano è noto per il suo carattere passionale e a volte fumantino, ma questa volta ha lasciato tutti senza parole.

L’ ospite della recente puntata è stata l’amatissima Alba Parietti, la quale è stata protagonista di una gag, che ha messo in risalto il suo modo diretto e conciso di porsi. La presentatrice, attivissima sui social, non smette di incantare il pubblico con la sua bellezza e il suo fisico al top.

Da anni nel cuore dei telespettatori, la Parietti ha un seguito di ammiratori che la seguono e la sostengono, e proprio il suo sex appeal, in particolar modo una parte del suo corpo è stato il protagonista del battibecco scoppiato tra lei e il padrone di casa.

Imbarazzo davanti alle telecamere del programma di Diaco

Alba Parietti torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le foto postate sui suoi profili social, spesso nel mirino degli hater, che l’accusano di abusare dei filtri, ma per la sua recente ospitata a Bella Mà

Proprio nello studio del programma di Rai Due, condotta da Pierluigi Diaco, è accuduta una cosa imbarazzante con l’amata conduttrice televisiva. Durante l’intervista, un giovane partecipante ha ricordato alla Parietti che in passato aveva dichiarato di amare mostrare il lato B. Lei, prima ancora che la frase venisse completata, ha esclamato la parola considerata volgare, soprattutto durante una diretta televisiva, causando un evidente imbarazzo in studio.

Fondoschiena? Cu**?” Domanda la Parietti

Diaco si è mostrato subito contrariato, facendo notare il suo disappunto per l’uso di un linguaggio inappropriato. Alba rendendosi conto dell’errore, ha chiesto scusa, cercando di correggersi, ma il conduttore l’ha comunque rimproverata, definendo il termine usato “veramente volgare”. La showgirl ha cercato di minimizzare, sostenendo che molte persone usano quel termine comunemente.

La situazione si è complicata ulteriormente quando Diaco ha chiesto all’ospite di scusarsi con il pubblico. La Parietti, però, nel farlo, ha ripetuto nuovamente la parola incriminata, lasciando il conduttore basito “Mi scuso con il pubblico per aver detto la parola cu** due volte…” Questo momento ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale sui social, con molti utenti che hanno commentato la scena in modo ironico e divertito. Insomma, alla fine tutto si è concluso con una risata.