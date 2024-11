Diletta Leotta: età, laurea, dove vive dopo le nozze, stipendio La Talpa

Diletta Leotta è la donna del momento, ma sapete tutto sull’amatissima conduttrice? Ecco tutte le curiosità sulla sua vita.

Diletta Leotta è pronta a fare il grande salto di qualità dimostrando di saper condurre non solo programmi sportivi, ma anche di intrattenimento. Nata nel 1991 a Catania, Giulia Diletta Leotta, questo il vero nome della conduttrice, ha cominciato la carriera quando aveva solo 17 anni lavorando in una trasmissione calcistica sull’emittente regionale Antenna Sicilia. Conclusi gli studi, tenta di entrare nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza tra i quali Miss Muretto nel 2006 e Miss Italia nel 2009, pur non passando le selezioni.

Nel 2011 approda a Mediaset con il programma Il compleanno di La5 ma l’anno successivo è quello di svolta della sua carriera perché approda a Sky come meteorina sbarcando successivamente, a Sky Sport dove la carriera della Leotta spicca il volo fino a portarla al racconto delle emozioni della serie A su Dazn. La Leotta, inoltre, ha anche co-condotto il Festival di Sanremo e, nella stagione 2024/2025, senza rinunciare al calcio, torna a Mediaset per condurre la nuova edizione de La Talpa.

La vita privata di Diletta Leotta: il marito Loris Karius e la figlia Arya

Pur essendo ancora giovanissima, Diletta Leotta è riuscita a costruire una carriera brillante portando a casa anche guadagni importanti. Nonostante non si conosca effettivamente lo stipendio della Leotta, è facile immaginare che la conduttrice guadagni cifre importanti essendo riuscita già ad acquistare una splendida casa nel cuore di Milano. Nella vita di Diletta, però, non c’è solo il lavoro, ma c’è molto spazio anche per l’amore.

Dopo le relazioni col manager di Sky Matteo Mammì, con Daniele Scardina e Can Yaman, ha trovato il grande amore nel calciatore tedesco Loris Karius, conosciuto per caso in un ristorante parigino. Un amore talmente forte che li ha portati a costruire una famiglia con la nascita della piccola Arya per poi convolare a nozze pochi mesi dopo la nascita della loro bambina.

«Aria sta crescendo a una velocità incredibile, io non vorrei perdermi nemmeno un minuto con lei. Ad esempio, in questo periodo sono stata lontana da casa per alcune settimane per La Talpa ed è stato difficilissimo lasciarla, quando sono tornata lei camminava. Io sono felicissima del suo rapporto con Loris perché è un papà molto presente, è stata con lei in Germania e sono molto legati. La nostra bambina ci sta facendo crescere e sta rinforzando ogni giorno di più il nostro amore, sono felicissima perché ci aiuta anche mia mamma che è una nonna rodata, dato che ha 9 nipoti», ha raccontato ai microfoni di Verissimo.