Diletta Leotta è incinta, la conduttrice aspetta il suo primo figlio VIDEO

Diletta Leotta è incinta. La conduttrice aspetta un figlio da Loris Karius. La coppia lo ha annunciato sulle rispettive pagine Instagram. “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già. Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three”, si legge nel post, accompagnato da un cuoricino e da un video in cui in cui i due, legati sentimentalmente da ottobre, si abbracciano teneramente.

Diletta Leotta è incinta, l’annuncio sui social

La conduttrice, 31 anni, è stata in Spagna per seguire il “Clasico” Barcellona-Real Madrid del 19 marzo e, in un video in cui è stata ripresa di profilo, la gravidanza era evidente. Subito i social si sono scatenati. Oggi la conferma: Diletta e il suo compagno Loris hanno dato l’annuncio su Instagram.

Per Diletta Leotta è il momento della felicità, come dimostra il video in cui si abbandona tra le braccia Karius sulle note di “Fix You” dei Coldplay. La relazione con il portiere tedesco è iniziata pochi mesi fa. Inizialmente inseguiti dai paparazzi, poi allo scoperto, a partire dalle prime vacanze insieme al sole di Miami, a novembre dell’anno scorso.

Diletta Leotta e Loris Karius, come è nata la loro storia

La conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle si sono conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da comuni amici ai primi di ottobre scorso. La scintilla è scattata subito tanto che già pochi giorni dopo lui era in Italia a trovarla. Poche settimane dopo, ormai fotografati in più riprese dai paparazzi, la coppia è uscita allo scoperto.