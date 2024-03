Diletta Leotta si sposa, a giugno il matrimonio con Karius: “Ma il vestito ancora non l’ho scelto”

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius sarà a giugno. Ad annunciarlo è stata lei stessa, in diretta su Rai1 da Antonella Clerici alla trasmissione “È quasi mezzogiorno”. La conduttrice di Dazn, che nelle scorse settimane aveva mostrato sui social l’anello di fidanzamento con cui Karius le aveva chiesto la mano, dall’ex portiere del Liverpool ha avuto una bambina, Aria, nata la scorsa estate. Quanto alla nozze, Diletta Leotta ha ammesso: “Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione”. E ad Antonella Clerici che le ha chiesto se avesse già scelto il vestito, ha risposto con un secco “no”.

La location è top secret

Da settimane circolano indiscrezioni più o meno vere sul matrimonio di Diletta Leotta. Inizialmente si era parlato di Taormina come location della cerimonia e del ricevimento poi in rete si era diffusa la notizia, che il luogo prescelto fosse un lussuoso resort sull’isola di Vulcano nelle Eolie. Ciò che è probabile è che l’inviata sportiva prediliga la Sicilia, sua terra natale ma sul resto c’è solo da attendere. Secondo Fabrizio Corona, che ha ricevuto segnalazioni sull’organizzazione della cerimonia, all’evento ci sarà anche un’orchestra. Per il momento Diletta Leotta ha solo svelato il mese in cui sposerà il suo attuale compagno.