“Dobbiamo darvi una bellissima notizia”, Meghan e Harry, l’annuncio più bello dopo il periodo buio

Dopo il periodo buio, per Meghan e Harry arriva una bellissima notizia e l’annuncio al mondo scatena l’entusiasmo di tutti.

Meghan Markle e il Principe Harry, dopo aver lasciato l’Inghilterra rinunciando a svolgere qualsiasi funzione pubblica, vivono stabilmente negli Stati Uniti dove cercano di condurre una vita tranquilla. Tuttavia, tutto ciò che i Sussex fanno scatena sempre la curiosità del mondo che, avendoli conosciuti come coppia reale, continua a sperare di poterli rivedere presto, nuovamente in Inghilterra, accanto a Re Carlo.

Il quale non smette di sperare di poter vedere i figli nuovamente in buoni rapporti. Attualmente, tuttavia, non sembrano esserci segnali per sperare effettivamente in una riconciliazione. Meghan Markle, secondo alcune voci di corridoio, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vivere in Inghilterra dove non avrebbe vissuto un bel periodo dopo il matrimonio con Harry.

Nessuna possibilità, dunque, di vedere i Sussex compiere nuovamente le funzioni reali come Kate e William, ma per gli amanti delle famiglie reali, da Meghan e Harry, arriva un annuncio bellissimo che, in poco tempo, è diventato virale. L’amore tra i due ha fatto intenerire e continua a far sognare milioni di persone nel mondo che, sperano di poter dare una svolta alla propria vita esattamente come è successo a loro.

Meghan e Harry: il tour in Sudamerica scatena il web

È questo uno dei motivi principali dell’affetto che il mondo nutre per i Sussex che, per accontentare tutte le persone che continuano a sostenerli, hanno deciso di concedersi un royal tour. Dopo aver visitato ufficialmente la Nigeria dove, le immagini di Harry hanno ricordato i viaggi in Africa di Lady Diana, i Sussex sono pronti a chiudere l’anno con un nuovo viaggio, stavolta in Sudamerica.

Come è stato svelato da un comunicato ufficiale, Meghan e Harry visiteranno la Colombia entro dicembre anche se i dettagli non sono ancora stati svelati. Sicuramente, però, la coppia arriverà a Bogotà per poi spostarsi in altre località. “Durante il loro viaggio, il duca e la duchessa si uniranno a me per visitare Bogotà, così come le regioni caraibiche e del Pacifico di Cartagena e Cali“, è stato annunciato.

“In questi luoghi vivaci, avranno l’eccezionale opportunità di impegnarsi con leader, giovani e donne che incarnano le aspirazioni e le voci dei colombiani impegnati nel progresso“, sono le parole del presidente della Colombia che ha invitato i Sussex nel proprio Paese.

“Oltre a queste interazioni significative, il duca e la duchessa sperimenteranno il ricco patrimonio del Pase”, ha aggiunto il politico pieno di entusiasmo. Il viaggio annunciato in Sudamerica spegne così le voci di una presunta crisi coniugale tra Meghan e Harry che, nel loro, nuovo royal tour potrebbero decidere di portare anche i figli Archie e Lilibet.