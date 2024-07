Crisi tra Harry e Meghan? “Lui è stanco e arrabiato”

Harry e Meghan ai ferri corti? Negli ultimi giorni molti siti di gossip suggeriscono una crescente tensione tra i due. Secondo l’esperto di questioni reali Hugo Vickers, il principe Harry sarebbe particolarmente stanco e arrabbiato, e la coppia starebbe attraversando una fase di crisi.

Harry e Meghan, le dichiarazioni di Hugo Vickers

Hugo Vickers, biografo e storico reale, ha sollevato preoccupazioni sul futuro della coppia in un’intervista per il programma Royal Exclusive del The Sun. Vickers ha affermato che il principe Harry sarebbe esausto della sua vita in America e particolarmente infastidito da un comportamento recente di Meghan Markle. La tensione sarebbe cresciuta in modo significativo a causa di divergenze di vedute e interessi contrastanti tra i due.

Il gesto di Meghan durante il Trooping the Colour

Uno degli episodi che avrebbe turbato maggiormente il principe Harry è avvenuto durante il Trooping the Colour, una cerimonia ufficiale a Londra che segna il compleanno ufficiale del monarca britannico. In quell’occasione, mentre la Principessa del Galles, Kate Middleton, faceva il suo ritorno in pubblico, Meghan Markle ha attirato l’attenzione dei media promuovendo la sua nuova linea di biscotti per cani. Questo gesto sarebbe stato interpretato da Harry come un tentativo di distogliere l’attenzione dalla famiglia reale britannica, causando una profonda irritazione.

La nostalgia di Harry per il Regno Unito

Vickers ha sottolineato che il principe Harry soffre di nostalgia per il Regno Unito e fatica ad adattarsi allo stile di vita californiano. Dopo i primi mesi di entusiasmo per la nuova vita in America, il Duca di Sussex avrebbe iniziato a sentire la mancanza delle sue radici e del suo ruolo all’interno della famiglia reale. Questa nostalgia avrebbe esacerbato le tensioni con Meghan, che invece sembra essersi integrata bene nella cultura e nello stile di vita americano.

Le differenze tra Harry e Meghan

Le divergenze tra Harry e Meghan sembrano non limitarsi solo alle preferenze geografiche. Secondo Hugo Vickers, la coppia avrebbe interessi molto diversi che rendono difficile la convivenza. Harry, cresciuto nel contesto rigido e tradizionale della famiglia reale, fatica ad accettare lo stile di vita più informale e mediatico di Meghan, ex attrice e attivista. Queste differenze stanno creando una frattura sempre più evidente tra i due.

Possibilità di un ritorno di Harry nel Regno Unito

Secondo Vickers, il principe Harry potrebbe seriamente considerare l’idea di tornare nel Regno Unito. “Se guardo al futuro, non immagino Harry negli Stati Uniti e non lo vedo accanto a sua moglie”, ha dichiarato Vickers. Ha inoltre aggiunto che il Re Carlo III avrebbe lasciato una porta aperta per il ritorno del figlio, segno che la famiglia reale potrebbe accoglierlo nuovamente a braccia aperte.

Vickers ha inoltre espresso la sua convinzione che un ritorno nel Regno Unito potrebbe essere benefico per Harry, che appare sempre più infelice e arrabbiato. Ha affermato che se Harry dovesse tornare, lo farebbe da solo, poiché la vita con Meghan non starebbe funzionando come il principe sperava.

Insomma, il futuro della coppia rimane incerto. Se da un lato ci sono segni di tensione e disaccordo, dall’altro è possibile che Harry e Meghan possano lavorare insieme per superare le loro divergenze. La loro storia d’amore ha già superato molte sfide, e potrebbero trovare un modo per affrontare anche questa crisi. Tuttavia, se le tensioni dovessero persistere, non è escluso che Harry possa decidere di tornare nel Regno Unito, da solo.