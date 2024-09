Dove vive Ambra Angiolini dopo l’addio a Francesco Renga: la sua casa da sogno

Dove vive Ambra Angiolini dopo la fine della lunga relazione con Francesco Renga? Ecco la sua bellissima casa.

Ambra Angiolini, diventata famosa quando era giovanissima grazie a Non è la Rai, ha affrontate varie fasi della sua vita, alcune serene e felicissime, altre più dolorose. Attrice e presentatrice, Ambra è sempre stata molto schietta con il suo pubblico a cui ha scelto di raccontare la sua battaglia contro la bulimia che è anche la protagonista del libro “Infame” in cui, senza filtri, ha svelato i dettagli di una lotta continua e lunga contro la malattia.

Sono stati anni complicati che Ambra è riuscita a superare grazie alla sua famiglia, ma soprattutto, grazie a Jolanda, la figlia nata dal suo lungo e importante amore con Francesco Renga così come il secondogenito Leonardo. Oggi, Ambra è una donna di successo, serena e felice della propria vita che, insieme a Francesco Renga, nonostante la fine della storia, è riuscita a dare ai suoi figli una famiglia serena e unita. Ambra, infatti, ha scelto di continuare a vivere a Brescia in una casa davvero bellissima.

Dove vive Ambra Angiolini: ecco com’è arredata la casa

Ambra Angiolini, per la sua casa, ha scelto un arredamento semplice ed essenziale in cui sono predominanti i colori che rispecchiano la sua solarità. Tra i dettagli che i fan hanno immediatamente notato, tra le varie storie Instagram che è solita pubblicare, spicca una grande libreria, con linee essenziali e di colore scura. In tutta la casa predomina il parquet e l’arredamento in legno anche se non mancano accessori che rendono l’ambiente particolare come la presenza di un quadro di musicisti italiani Two Fingerz nella zona giorno dove si trova anche un grande televisore a schermo piatto.

La cucina presenta colori molto caldi, con pareti beige scuro e un grande tavolo adatto ad accogliere la famiglia per pranzo e cena. Le camere da letto, invece, presentano uno stile classico con un mix di bianco e nero. Da sempre molto semplice e modesta, anche per la propria casa, la Angiolini ha scelto un arredamento essenziale.

Dopo la fine della storia con Francesco Renga, Ambra spiegò così la scelta di restare a vivere a Brescia ai microfoni di Massimo Giletti in una puntata dell’Arena: “E’ anche un po’ la mia città, ci vivo da 14 anni, mi ha portato a fare un percorso difficile e molto profondo. Ma bisogna essere lucidi: i miei figli sono cresciuti lì e quando succedono delle cose devi fare scelte senza pensare solo a te. Non sono scelte difficili, io ricevo tanto da loro. E’ anche questa una sfida nuova e penso di poter vincere perché non sono io e basta”.