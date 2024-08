Dove vive Barbara Palombelli, la casa da sogno a Roma della conduttrice di Forum

Casa da sogno per Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: nido d’amore mozzafiato a Roma per la coppia che sta insieme da anni.

Tanti successi lavorativi e una vita privata piena d’amore per Barbara Palombelli e Francesco Rutelli che sono sposati da tantissimi anni avendo formato una splendida famiglia che, oggi, con l’arrivo dei nipotini, è diventata ancora più grande. La giornalista e il politico si sono conosciuti a Roma e dalla capitale non si sono più spostati. La coppia si è sposata nel 1982 e hanno quattro figli: Giorgio, l’unico figlio biologico a cui, poi, si sono aggiunti i figli adottivi Serena, Francisco e Monica.

La Palombelli e Rutelli, inoltre, hanno anche vissuto la gioia di diventare nonni: la coppia, infatti, ha ben quattro nipoti ovvero Bryan, 12 anni, che vive in Germania, Pierpaolo, Carlo Stefano e Christian, nato ad aprile, primo figlio di Monica. Con i nipoti, entrambi trascorrono diverso tempo libero a casa con nonno Francesco che si diverte anche ad inventare per loro giochi nuovi.

Per accogliere tutta la famiglia, dunque, i coniugi Rutelli hanno scelto di vivere in una casa grande, dotata di ogni comfort e che rappresenta un vero nido d’amore. Nati e cresciuti a Roma, i due hanno scelto di far crescere i quattro figli nella capitale dove, nel corso degli anni, si sono trasferiti in una grande villa in cui riescono vivere dando ad ognuno i propri spazi e una giusta privacy.

La casa di Barbara Palombelli: mega villa a Roma ma nessuna foto

La conduttrice di Forum e il marito vivono in una gigantesca residenza nel cuore di Roma, molto elegante e raffinata. Secondo alcune fonti, pur avendo tutto ciò che serve per rilassarsi, la villa non ha una piscina e neanche un giardino immenso. Tuttavia, lo spazio verde c’è ed è soprattutto a disposizione dei cani Nuvola e Oliva che sono così liberi di giocare.

Molto attenta alla propria privacy, tuttavia, la giornalista non ha mai condiviso immagini della propria abitazione. Attualmente, infatti, non ha un profilo Instagram che ha deciso di chiudere qualche tempo fa, ma anche quando era presente sui social, ha sempre evitato la condivisione di foto che potessero compromettere la privacy dei componenti della propria famiglia.

Tuttavia, qualche tempo fa, ad aprire le porte della propria casa che si trova all’Eur è stato lo stesso Rutelli che, ai giornalisti de La Repubblica, ha mostrato l’immensa libreria e le tante foto di famiglia sparse ovunque. Un ambiente non solo grande, quindi, ma anche vissuto e ricco di tante storie familiari, custodite con grande riservatezza.