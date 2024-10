Dove vive Eleonora Daniele: la casa da sogno della conduttrice

Dove vive Eleonora Daniele: ecco la casa da sogno della conduttrice di Raiuno. Un nido davvero spettacolare.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici Rai più amate dal pubblico. Ogni mattina, entra nelle case degli italiani conducendo il programma “Storie italiane” in cui si occupa dei casi di cronaca. Professionale e sempre impeccabile, Eleonora Daniele è riuscita a costruire una carriera con una lunga gavetta. L’avventura della Daniele nel mondo dello spettacolo è iniziata con la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello.

Dopo aver debuttato come attrice recitando nella fiction La squadra e nella soap opera di Raitre Un posto al sole, ha scelto di dedicarsi unicamente alla conduzione. Oltre ad aver costruito una carriera, non ha rinunciato alla propria vita privata. Nel 2022, ha conosciuto l’imprenditore Giulio Tassoni che ha sposato nel 2019 per poi allargare la famiglia l’anno successivo con la nascita della figlia Carlotta. La conduttrice vive a Roma con la propria famiglia in una casa da sogno.

La casa da sogno di Eleonora Daniele: ecco dove vive la conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele vive da anni a Roma, città in cui ha scelto di far vivere anche la figlia Carlotta. La casa della conduttrice Rai si trova nel centro della capitale. Pur pubblicando pochissimo sui social della propria vita privata, la Daniele ha comunque condiviso qualche dettaglio dell’appartamento in cui vive. Dalle poche foto pubblicate su Instagram, la casa della Daniele appare molto spaziosa e luminosa.

Gli arredi sono chic e vintage e i colori sono soprattutto chiari. Nessun arredamento particolare per la Daniele che ha scelto uno stile sobrio e lineare. La casa, così, rispecchia totalmente lo stile della conduttrice che, in tv, sfoggia sempre outfit molto semplice, ma eleganti e raffinati.

Allo stesso modo, per la propria casa, la conduttrice ha scelto un arredamento dalle linee semplici ed eleganti. Per le pareti, inoltre, ha optato per il colore bianco che rende ancora più luminosa e spaziosa la casa in cui ama trascorrere le sue serate e i suoi momenti liberi. Nessun arredamento stellare, dunque, per la conduttrice che non ama osare.

Quando non lavora, infatti, la conduttrice preferisce godersi la tranquillità della sua casa insieme al marito Giulio e alla figlia Carlotta, desiderata tanto dai genitori e che ha stravolto totalmente la loro vita come ha più volte raccontato lei stessa in alcune interviste.