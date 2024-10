Dove vive Gemma Galgani, la casa da sogno della dama del trono over

Dove vive Gemma Galgani? Casa da sogno per la dama storica del trono over di Uomini e donne, ecco il suo nido.

Sognatrice, romantica, generosa e spontanea, Gemma Galgani ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne sin dalla prima puntata del trono over. La dama ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per cercare l’amore e, finora, sono tante le storie che ha vissuto anche se, sicuramente, le più importanti sono quelle che ha vissuto con Ennio prima e con Giorgio Manetti poi. Gemma, per partecipare a Uomini e Donne, raggiunge spesso Roma, città in cui ha vissuto per diverso tempo durante la pandemia.

La città, però, da dove vive e lavora da anni, è Torino. La dama è molto legata al capoluogo piemontese dove, per anni, ha anche lavorato in teatro. A Torino, Gemma ha tanti amici, tante passione e soprattutto una casa meravigliosa in cui ama rilassarsi e trascorrere le serate sul divano mentre guarda i suoi programmi televisivi preferiti.

La casa di Gemma Galgani: l’appartamento in cui vive la star di Uomini e Donne

Gemma vive in una casa spaziosa, luminosa e molto elegante. Il colore che predomina è il bianco. Nel salotto, in particolare, ci sono divani raffinati e bianchi, un grande tavolo sul quale c’è sempre un vaso con dei fiori. Sulle pareti non mancano i quadri mentre le grandi vetrate sono coperte da lunghe ed eleganti tende. Il pavimento è coperto da raffinati tappeti che rendono l’ambiente ancora più accogliente.

L’arredamento è prevalentemente in stile classico. I mobili sono principalmente di legno, ma non mancano elementi d’arredo più moderni come i vasi trasparenti. La casa della Galgani è molto elegante e raffinata e rispecchia totalmente lo stile della dama di Torino che ha un portamento davvero elegante.

Anche gli outfit di Gemma sono sempre molto sofisticati ed eleganti. La casa della star di Uomini e Donne, dunque, rispecchia totalmente la personalità della dama che, in passato, ha diviso gli spazi con Piripicchio, il suo adorato gatto, venuto a mancare nel 2016 e che ha lasciato un vuoto enorme nel suo cuore.

Attualmente, Gemma vive sola ma spesa di poter presto dividere la casa con un fidanzato che sta cercando nello studio di Uomini e Donne dove, accanto a tante delusioni, ha vissuto anche grandi ed intense emozioni con i cavalieri che, stagione dopo stagione, hanno provato a conquistare il suo cuore.