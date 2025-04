Organizzare il giardino di casa con le imperdibili offerte di Lidl PARKSIDE: sono occasioni da cogliere al volo e non lasciarsele sfuggire.

Il volantino Lidl PARKSIDE, rappresenta un’opportunità imperdibile per rinnovare il proprio giardino e i propri strumenti di lavoro. I prodotti saranno disponibili nei punti vendita fisici della catena, ma è importante affrettarsi poiché gli articoli sono disponibili fino a esaurimento scorte. Gli appassionati di giardinaggio e fai-da-te non possono lasciarsi sfuggire questa occasione per arricchire il proprio arsenale di attrezzi e accessori di alta qualità a prezzi competitivi.

Offerte imperdibili per il giardinaggio con Lidl PARKSIDE

Tra le proposte più interessanti, spicca il computer per irrigazione PARKSIDE, disponibile a soli 24,99 euro. Questo dispositivo consente una programmazione fino a dieci intervalli di irrigazione, garantendo una gestione intelligente delle risorse idriche nel giardino. Con una funzione memoria e la possibilità di registrare la temperatura, si presenta come un alleato indispensabile per mantenere le piante in salute, specialmente nei mesi estivi. Il kit include anche una serie di adattatori per tubi di diverse dimensioni, rendendolo estremamente versatile.

Per chi desidera ampliare il proprio sistema di irrigazione, Lidl propone un tubo da 20 metri, realizzato con un rivestimento a quattro strati, capace di resistere a temperature da -10 a +60 °C, al prezzo competitivo di 12,99 euro. Inoltre, l’irrigatore circolare oscillante o rotante, disponibile a soli 5,99 euro, offre tre modalità di irrigazione, permettendo di coprire superfici di diverse dimensioni in modo efficace.

La cura del giardino non si limita all’irrigazione. PARKSIDE ha pensato anche a strumenti per la manutenzione, come la forbice per potatura, adatta per tagli fino a 10 mm, proposta a un prezzo accessibile di 3,99 euro. Per lavori più impegnativi, la motosega a benzina da 2,72 CV con lama di 45 cm è un’opzione da non perdere, in vendita a 99 euro. La sicurezza è fondamentale, e Lidl offre anche una visiera di protezione con griglia in metallo o schermo protettivo in plastica, disponibile a 9,99 euro.

Per gli appassionati di giardinaggio, le offerte non finiscono qui. I sacchi per la coltivazione, venduti in confezione da due pezzi, sono ideali per la crescita di ortaggi, fiori e piante aromatiche, al prezzo di 4,99 euro. Un set di vasi per piante aromatiche, composto da quattro pezzi, è disponibile a 3,99 euro, perfetto per chi ama sperimentare con la coltivazione domestica.

Accessori e protezioni per il giardino

Un’altra proposta interessante è il set di prese con telecomando, che consente di controllare fino a tre dispositivi elettrici a distanza, in vendita a 14,99 euro. Questo strumento è estremamente utile per automatizzare la gestione dell’illuminazione o di altri dispositivi nel giardino. Inoltre, per proteggere il legno di mobili e strutture esterne, Lidl offre un olio protettivo per legno da 3 litri, con effetto impregnante e idrorepellente, a 12,99 euro.

Per completare l’equipaggiamento da giardinaggio, Lidl propone anche guanti da giardinaggio in un set da due paia al prezzo di 3,49 euro. Questi guanti sono essenziali per proteggere le mani durante la potatura e la manutenzione del verde, garantendo sicurezza e comfort.