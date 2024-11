Dove vive Guillermo Mariotto, la casa da sogno del giudice di Ballando con le Stelle

Dove vive Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le stelle? Casa da sogno per lo stilista, ecco il suo nido del cuore.

Guillermo Mariotto è un costumista e uno stilista che ha conquistato la popolarità partecipando a Ballando con le stelle come giudice. Tra i giurati, Mariotto è sicuramente uno dei più pungenti che, oltre a giudicare la performance, esprime un’opinione anche sul feeling e sul look delle varie coppie. Mariotto, pur essendo un personaggio pubblico, è molto schivo e riservato. Della sua vita privata si sa davvero poco.

Nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano, Mariotto tiene molto alla propria privacy. Non si sa, infatti, se attualmente sia fidanzato anche se pare che la sua ultima storia sia finita qualche tempo fa. Pur essendo molto geloso della propria vita privata, Mariotto, in una rarissima occasione, ha aperto le porte della propria casa svelando alcuni dettagli di quello che è il suo nido del cuore.

Dove vive Guillermo Mariotto: villa spettacolare per lo stilista

Amante del bello e dei dettagli eleganti, originali e molto chic, Mariotto non rinuncia a tali caratteristiche per l’arredamento della propria casa. Dopo aver vissuto per quarant’anni a Trastevere, Mariotto ha scelto di trasferirsi al Pinciano. In realtà, sono pochissimi i dettagli della sua casa anche se, sbirciando leggermente sui social, viene fuori qualche dettaglio.

Quando non lavora, Mariotto ama trascorrere il tempo nella sua casa di Roma in cui spicca un arredamento prevalentemente sacrale con quasi e accessori anche di stampo religioso. “Questa casa è nata come una tana, scappando da una relazione amorosa” – ha dichiarato lo stilista in alcune interviste – “mi ci sono affezionato per il passaggio della luna perché c’è quella botola e tante finestre“.

Mariotto, tuttavia, ha anche un villa che si affaccia sul lago. Si tratta, probabilmente, di una casa in cui lo stilista ama rilassarsi e trascorrere il proprio tempo quando non ha impegni di lavoro. Dai pochi scatti presenti sui social emerge un ampio salone in cui troneggia un importante divano dinanzi al caminetto. Presente, inoltre, una zona living abbellita da un meraviglioso tavolo in legno. Tutto l’ambiente, poi, è reso ancora più elegante e raffinato dalla presenza del parquet.

Nel complesso, nella casa al lavoro, domina uno stile moderno e contemporaneo con arredi dai colori neutri. Le case di Mariotto, dunque, rispecchiano totalmente il suo stile unico ed originale, lo stesso con cui realizza i suoi abiti.