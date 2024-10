Dove vive Ivan Zazzaroni: la casa da sogno del giudice di Ballando

Dove vive Ivan Zazzaroni, giornalista e giudice di Ballando con le stelle: casa da sogno per lui e la sua famiglia.

Giornalista e giudice di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni è ormai diventato un volto molto popolare del piccolo schermo. Oltre a parlare di calcio, da anni, siede nella giuria di Ballando con le stelle accanto a Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto dopo esserne stato anche un concorrente. Ivan Zazzaroni scatena spesso la curiosità dei telespettatori con alcune curiosità. Durante le varie puntate di Ballando con le stelle, infatti, c’è chi si chiede perché il giurato non si sieda. Una curiosità a cui non c’è una risposta precisa anche se pare che lo faccia sia perché trascorre diverse ore seduto svolgendo il suo lavoro da giornalista e viaggiando in treno da Milano a Roma sia perché sembra che gli sgabelli di Ballando siano scomodi.

Tuttavia, ci sono davvero tante curiosità intorno alla vita privata del giudice di Ballando con le stelle. Molto schivo e riservato, infatti, parla pochissimo della sua vita sentimentale pur avendo da anni una compagna, altrettanto discreta e riservata.

Dove vive Ivan Zazzaroni con la compagna Monica Gasparini

Ivan Zazzaroni, dopo la fine del matrimonio con Cristina Canali con cui, nel 1990, ha avuto il figlio Gian Maria, ha ritrovato l’amore accanto alla giornalista Monica Gasparini. Il volto noto di Studio Aperto, nel 2006, è rimasta vedova di Alberto D’Aguanno, apprezzato giornalista Mediaset, padre dei suoi due figli Fabio e Lucia. Dopo essersi innamorati, Ivan Zazzaroni e Monica Gasparini hanno cominciato la loro vita insieme, serena e felice, ma dove vive la coppia?

Da quello che trapela sul web, pare che i due vivano a Milano e che Zazzaroni faccia il pentolare per essere presente, il sabato sera, dietro il banco della giuria di Ballando con le stelle. Della casa del giudice di Ballando non ci sono informazioni. Il giornalista, esattamente come la compagna, è super riservato e anche sui social non ci sono dettagli che svelino il quartiere in cui si trova la casa o l’arredamento scelto.

Non è difficile, tuttavia, immaginare che la casa di Zazzaroni abbia ampi spazi con un arredamento elegante e raffinato in grado di rispecchiare le personalità di ogni abitante. Lavorando molto, sia Zazzaroni che la compagna Monica, amano trascorrere il tempo libero nel loro nido d’amore dotato di ogni comfort.