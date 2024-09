Dove vive Sonia Bruganelli dopo l’addio a Paolo Bonolis: la casa da sogno

Dove vive Sonia Bruganelli dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis? Ecco la casa dei sogni dell’imprenditrice.

Nuovo capitolo della vita per Sonia Bruganelli che, dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ha deciso di mettersi in gioco trasferendosi in una nuova casa e di partecipare a Ballando con le stelle 2024 come concorrente. Anche il cuore ha ricominciato a battere per qualcuno dopo l’incontro con Angelo Madonia con cui, però, non farà coppia fissa a Ballando. Sempre bellissima, determinata e pronta a sperimentare, la Bruganelli è una donna forte e di successo che ha scelto di vivere in una casa tutta nuova che rispecchia la sua personalità.

Esattamente come Paolo Bonolis che vive sempre a Roma, anche la Bruganelli si è trasferita in una nuova casa che si trova sempre nella capitale. A mostrare qualche dettaglio della nuova casa è stata la stessa Sonia che, sui social, condivide spesso momenti della sua vita.

La nuova casa di Sonia Bruganelli: com’è arredata

Attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha mostrato diversi dettagli della sua nuova casa in sui si è trasferita dopo aver deciso di separarsi da Paolo Bonolis con cui è stata sposata per anni e con il quale ha avuto i figli Silvia, Davide e Adele. L’arredamento della nuova casa della Bruganelli rispecchia totalmente la forte personalità della padrona di casa.

Ambienti luminosi e spaziosi per il nuovo appartamento della Bruganelli che ha scelto un arredamento elegante, moderno ma al tempo stesso super raffinato. Di tutta la casa, Sonia mostra soprattutto il salotto, molto ampio e illuminato da tre grandi finestre. Nella stanza ci sono, poi, alcuni divani e poltrone sulle quali la Bruganelli ama rilassarsi. I colori predominanti sono il bianco e il beige delle pareti e dei tendaggi, ma anche il nero e il grigio.

Nel salotto, posizionato di fronte al grande divano, poi, c’è anche un gigantesco televisore. Non manca un tavolino con vasi di fiori. Presente anche una tampada in stile popo. Collegata al salone, poi, c’è la cucina e la tavola da pranzo con un tavolo tondo nero. Tanti i dettagli particolari presenti nella nuova casa della Bruganelli come una grande scarpiera che ospite le tantissime paia di scarpa che ha l’ex moglie di Paolo Bonolis. Inoltre, un’altra particolarità è la presenza di un televisore anche in bagno dove è presente anche una grande vasca ovale bianca.