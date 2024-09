Dove vive Poalo Bonolis dopo l’addio a Sonia Bruganelli: la casa da sogno

Dove e come è arredata la casa di Paolo Bonolis? Ecco dove vive l’amatissimo conduttore nel cuore di Roma.

Paolo Bonolis, dopo anni vissuti accanto a Sonia Bruganelli con cui ha avuto i tre figli più piccoli, Silvia, Davide e Adele, è tornato ufficialmente single. Il matrimonio è finito dopo anni portando i due a vivere in due case separate. La Bruganelli che, dopo essere stata opinionista del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, ha scelto di trasformarsi in ballerina accettando di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle 2024, ha mostrato più volte la splendida casa in cui vive arredata con elementi chic e moderni.

Paolo Bonolis, invece, è sempre stato molto schivo e riservato parlando della propria vita privata solo nelle interviste ufficiali. I fan che lo seguono dai tempi di Bim Bum Bam, tuttavia, si chiedono dove viva, ora, il conduttore. A scatenare ulteriormente la curiosità sono state le parole di Bonolis che ha raccontato di avere una casa sul Lungotevere Flaminio, nel cuore di Roma.

La casa di Paolo Bonolis: lusso e comfort nel cuore di Roma

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che continuano ad essere molto legati nonostante il matrimonio sia finito hanno una casa di famiglia che si trova nel pressi di Ponte Milvio e che è sempre affollata da amici e parenti. La seconda casa del conduttore, invece, si trova sul Lungotevere Flaminio, un’altra zona meravigliosa e strategica di Roma che permette di raggiungere facilmente altri quartieri.

Della casa ci sono pochi dettagli, ma la casa presenta un arredamento moderno e chic con elementi davvero raffinati. Non mancano elementi di lusso all’interno dell’abitazione che garantisce a Bonolis e alla propria famiglia privacy e riservatezza. La casa presenta ambienti larghi, a partire dalla camera da letto che ha anche un bagno privato. La casa, in generale, è molto ampia e spaziosa adatta per accogliere tutta la famiglia.

L’arredamento è formato da un mix di arredamento classico e moderno ma anche dettagli di lusso come una sala giochi dotata di biliardino e flipper. Una casa stellare per il conduttore che, ad oggi, è ufficialmente single mentre Sonia Bruganelli sembrerebbe aver iniziato una storia con Angelo Madonia, maestro di Ballando con le stelle con cui, però, non farà coppia fissa durante la gara.

Dopo il divorzio, tuttavia, la Bruganelli e Bonolis continuano ad essere molto legati al punto da trascorrere anche tanto tempo insieme con i figli, compresi quelli del primo matrimonio con Bonolis.