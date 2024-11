Dove vivono Totti e Noemi: la casa da sogno della coppia romana

Dove vivono Totti e Noemi Bocchi: la casa da sogno della coppia nel cuore della capitale. Un nido d’amore spettacolare.

Francesco Totti e Noemi Bocchi formano una coppia solida e affiatata che vive la storia lontano dalle luci dei riflettori. Ufficialmente insieme da quando il matrimonio con Ilary Blasi è finito, Totti e Noemi sono andati a convivere restando a Roma, la città in cui entrambi vivono da sempre e scelto di far crescere i rispettivi figli. Dopo aver vissuto per anni nella villa mozzafiato al Torrino, nei pressi del quartiere EUR, Totti si è trasferito in un appartamento insieme alla nuova compagna.

Pur non vivendo più in una villa, la nuova casa di Totti è davvero spettacolare sia per la posizione in cui si trova che per la grandezza e l’arredamento. A mostrare qualche dettaglio in più della casa è stata la stessa Noemi in occasione del compleanno di Totti che è stato festeggiato proprio nel loro nido d’amore insieme ai tanti amici.

La casa romana di Francesco Totti e Noemi Bocchi

L’appartamento di circa 270 metri quadrati in cui vivono Francesco Totti e Noemi Bocchi si trova nel prestigioso quartiere di Vigna Clara in un complesso residenziale dotato anche di piscina, campo da tennis e spazi verdi in comuni. La coppia vive in un appartamento che si trova all’ultimo piano arredati prevalentemente con i toni del bianco e del marrone. Nella sala è presente un grande tavolo di legno con la cucina a vista separata da grandi vetrate.

Nella camera da letto, proprio accanto al talamo nuziale, si trova la vasca da bagno. La casa è molto grande, accogliente e luminosa. In particolare, si tratta di un grande open space in cui la zona giorno e quella notte sono separate da porte scorrevoli. Nell’appartamento non manca una lavanderia e diverse terrazze. Non mancano, poi, le stanze per i figli di Noemi (nati dal suo matrimonio finito, ndr) e quelle per i figli di Totti (Christian, Chanel e Isabel nati dal matrimonio con Ilary Blasi, ndr) quando trascorrono del tempo con il papà.

La casa, inoltre, ha anche una vista mozzafiato sulla capitale, sempre ricca di fascino: dal terrazzo dell’appartamento di Totti e Noemi, infatti, si possono ammirare alcuni luoghi simbolo di Roma, dai Castelli alla cupola di San Pietro. Un appartamento davvero maestoso e regale quello in cui vive la coppia che ama anche trascorrere delle serate tranquille in casa in compagnia degli amici.