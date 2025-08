L’attrice Kelley Mack, conosciuta dal grande pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come The Walking Dead, Chicago Med e 9-1-1, è morta a soli 33 anni. La tragica notizia è stata comunicata dalla sorella Kathryn Mack attraverso un post toccante pubblicato sull’account ufficiale dell’attrice. Secondo quanto riportato, Kelley è deceduta a causa di complicazioni legate a un glioma del sistema nervoso centrale, una grave forma di tumore cerebrale. Il decesso è avvenuto serenamente, sabato scorso, mentre era circondata dall’amore della madre Kristen e della zia Karen.

Il messaggio della famiglia sottolinea la forza e la spiritualità di Kelley, parlando di una “luce brillante” che ha lasciato questo mondo per un’altra dimensione. La sorella ha anche raccontato che alcuni familiari hanno percepito la sua presenza sotto forma di farfalle, simbolo di trasformazione e continuità spirituale. Il post termina con parole di profondo affetto e ammirazione: “Kelley era coraggiosa, soprattutto quando ha scelto consapevolmente di lasciarsi andare per ricongiungersi con Dio. Sono incredibilmente fiera di lei”.

Tra successi televisivi e una battaglia combattuta con dignità

Kelley Mack non aveva nascosto la sua malattia. All’inizio del 2025 aveva condiviso con i suoi follower alcuni aggiornamenti sul percorso terapeutico, raccontando a marzo di aver concluso la radioterapia. “È stata dura adattarsi a un nuovo ambiente, ma il supporto mentale ed emotivo dei miei cari mi mantiene forte”, aveva scritto. Aveva anche espresso gratitudine per le preghiere e l’affetto ricevuti, aggiungendo che il percorso era faticoso, ma pieno di speranza: “È difficile vedere i miglioramenti quando sei nel mezzo di tutto”.

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Ohio, Kelley aveva esordito nel mondo del cinema attraverso produzioni indipendenti, per poi approdare a ruoli di maggiore visibilità. Il grande pubblico l’aveva conosciuta nel 2018 grazie al ruolo di Addy, una giovane della colonia Hilltop, nella nona stagione di The Walking Dead. Successivamente era apparsa anche in un episodio della serie 9-1-1 e in Chicago Med. Al cinema, aveva recitato in film come Broadcast Signal Intrusion (2021) e Delicate Arch (2024).

Molto attiva anche nel mondo pubblicitario, Kelley aveva lavorato per brand importanti come Dr Pepper, Budweiser, Chick-fil-A, Dairy Queen, Rakuten e altri. Inoltre, aveva prestato la voce a Gwen Stacy nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), doppiando la versione originale interpretata da Hailee Steinfeld.