È morta a 51 anni Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità. A ricordarla con affetto è il giornalista Alberto Matano, che su Instagram ha scritto: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindiretta è un giorno assai triste”.

Romana, figlia d’arte – il padre Luciano era meteorologo e ufficiale dell’Aeronautica, noto volto di Rai2 negli anni ’90 – Claudia Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato a Ferrara. Aveva lavorato con enti prestigiosi come il CNR, la Nasa e Legambiente, approfondendo l’impatto del cambiamento climatico sul territorio. Dopo un’esperienza a Sky Meteo, era diventata un volto noto della Rai, spesso ospite in programmi e telegiornali. Per Rai Gulp aveva ideato il format Green Meteo, dedicato ai più giovani.

“Una donna piena di forza, passione, entusiasmo e amore per la vita – ha scritto sui social il meteorologo Rai Matteo Tidilli -. Resterà indelebile il ricordo dell’estate scorsa quando nonostante la malattia, con una forza mentale e fisica fuori dal comune, sei venuta in Sardegna a trovarci. È stata l’ultima volta che ci siamo visti. Speravo davvero che quest’estate potessimo rifarlo, come avevamo programmato, e che finalmente Katia potesse tatuarti la tanto desiderata tigre, simbolo perfetto della tua forza e del tuo coraggio”.