Addio a Robert Duvall, l’avvocato di Marlon Brando/Vito Corleone nel Padrino. L’attore americano celebre anche per il suo ruolo in Apocalypse Now, aveva 95 anni. Lo ha annunciato la moglie Luciana in un post su Facebook.

“Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo”, ha scritto sui social. “Bob – si legge ancora – se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto. Per il mondo, era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto”. Duvall in carriera ha vinto un Oscar per l’interpretazione in Un tenero ringraziamento. Ha ricevuto le nomination per i ruoli in Il padrino, Apocalypse Now e Il grande Santini.