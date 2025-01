Harry e William si sono riappacificati? La bomba gossip che fa ben sperare il mondo. Cosa è accaduto tra i Principi e le loro consorti.

Stanno sognando i supporter della Royal Family. Si vocifera, infatti che, i due Principi si siano riappacificati e che in seguito ad anni trascorsi lontani, abbiano finalmente trovato un punto di incontro. L’indiscrezione è trapelata velocemente, facendo il giro del mondo ed allietando le festività di tutti coloro che, platonicamente, gli sono stati accanto. Il 2024 è stato un anno infatti particolarmente difficile per la Royal britannica.

Sia il Sovrano Carlo III sia la Principessa Kate Middleton hanno dovuto, infatti, affrontare le cure per le rispettive malattie. Nonostante abbiano richiesto riservatezza circa le loro condizioni di salute, sono comunque trapelate delle indiscrezioni rilasciate da alcuni insider.

Bomba sulla Royal Family: “È pace tra Harry e William”

I beninformati hanno infatti sostenuto che entrambi, seppur si siano mostrati apparentemente sereni in pubblico, abbiano affrontato un dramma dalla portata epica. In questa baraonda, l’unica certezza, l’unica roccia sulla quale poter contare è stato William. Il Principe, nonostante la sua giovane età ha dovuto infatti accudire emotivamente sia il padre sia la moglie, afflitti nel corpo e nello spirito da gravi patologie.

Un anno è trascorso e, nonostante il riserbo circa le condizioni psicofisiche di ambedue, sembrerebbe che ci siano dei segnali di miglioramento che fanno ben sperare. Infatti, secondo gli insider Kate Middleton potrebbe presto tornare pienamente al lavoro, mentre Re Carlo avrebbe ripreso la sua quotidianità. Giungono buone nuove dunque da Palazzo e, ora un’altra indiscrezione ha rallegrato il mondo.

Sembrerebbe infatti che la principessa Kate Middleton abbia deciso di trascorrere le festività natalizie presso la residenza riservata a Sandringham nelle foreste del Norfolk. Con Kate, William e i piccoli di Palazzo, c’erano anche Carlo e Camilla. Harry e Meghan invece hanno trascorso le festività in California.

Tuttavia, si vocifera che la Middleton abbia voluto ricongiungere la famiglia virtualmente, consentendo ad Archie e Lilibet di salutare i cuginetti. Si ipotizza che la Royal Family si sia ricongiunta attraverso una videochiamata, richiesta proprio dalla Middleton. Un gesto di apertura che in molti hanno interpretato come una mano tesa in segno di riappacificazione. Tuttavia, non è chiaro se Harry e Meghan abbiano risposto e se il Re abbia partecipato al ricongiungimento virtuale.

Trattasi di una buona notizia, poiché potrebbe finalmente azzerarsi la distanza che si è creata negli ultimi anni tra William ed il fratello Harry. Nonostante le speranze dei sudditi, c’è da precisare che la corrispondente da Buckingham Palace della BBC, Jennie Bond non ha avuto la stessa percezione dell’accaduto.

Al riguardo dei rapporti tra i due fratelli ha infatti detto: “Non c’è alcun segnale di una possibile riunione tra Harry, il Re e William nel prossimo anno”. Poi ha continuato: “Non credo che William sia dell’umore giusto per contemplare una riappacificazione con il fratello. Potrebbe succedere, un giorno, ma non ci sono ancora segnali”. Nonostante il suo parere in merito, in tantissimi continuano a sperare che possano trovare finalmente quella serenità che da tempo hanno smarrito.