È uscito il trailer di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo capitolo della saga

È stato svelato il trailer dell’ottavo capitolo della saga di Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise, che torna a vestire i panni dell’iconico Ethan Hunt. Ultima avventura per lui? Il titolo del film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, lascia presagire un finale da resa dei conti per la serie. Staremo a vedere.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, trailer e data di uscita

Sequel di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno (2023) e ottavo capitolo della saga (l’ultimo?), Mission: Impossible – The Final Reckoning si svela in un primo trailer adrenalinico e ricco d’azione. Dopo ritardi e rinvii vari, a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori nel 2023, l’ottavo capitolo della saga sta finalmente per arrivare in sala. Il film, infatti, uscirà nei cinema statunitensi il 23 maggio 2025. Non è ancora stata svelata una data italiana.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ultimo della saga?

Il titolo dell’ottavo capitolo della saga, che nei progetti iniziali doveva essere Dead Reckoning – Parte due, suona davvero strano, quasi a simboleggiare un ultimo, scatenato ballo per Ethan Hunt e compagni. Se da una parte c’è Tom Cruise, che più volte ha dichiarato di voler continuare a recitare il personaggio anche fino a 80 anni (come Harrison Ford con Indiana Jones), dall’altra c’è la crescente sensazione che forse siamo davvero giunti alla fine, al congedo definitivo di questo iconico volto dei film d’azione.

Il cast del film, come da tradizione per la serie, si compone di moltissimi volti noti. Nel cast troviamo infatti Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Cary Elwes, Shea Whigham, Angela Bassett e Pom Klementieff.