Elena Sofia Ricci: età. marito e figli, dove vive, studi, Suor Angela. Tutto sull’attrice

Dalla vita privata alla carriera fino al titolo di studio: tutte le curiosità e quello che c’è da sapere su Elena Sofia Ricci.

Ironica, talentuosa, schietta, diretta e bellissima, Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori. La carriera di Elena Sofia Ricci inizia diversi anni fa e, con il tempo, è stata costellata da importanti successi e riconoscimenti. Nata a Firenze il 29 marzo 1962 da un importante storico, Paolo Barucchieri, e da Elena Ricci Poccetto, apprezzata scenografa, l’attrice sceglie di lavorare nel mondo dello spettacolo utilizzando il cognome della madre. La sorella dell’attrice Elisa Barucchieri, invece, è una danzatrice e ha scelto di utilizzare il cognome paterno.

La carriera della Ricci prende il volo con il film Impiegati di Pupi Avati (1985)- E’ l’inizio di una straordinaria carriera durante la quale recita in film come Io e mia sorella, nel 1989, Ne parliamo lunedì di Luciano Odorisio e nel 1990 nel film In nome del popolo sovrano di Luigi Magni. Contemporaneamente, arriva anche il successo televisivo con le fiction Orgoglio, I Cesaroni e Che Dio ci aiuti in cui, per anni, ha interpretato Suor Angela, uno dei personaggi più amati dai telespettatori di Raiuno.

La vita privata di Elena Sofia Ricci: il marito e le figlie

Sempre solare e sorridente, nel passato di Elena Sofia Ricci, c’è un dolore che l’attrice ha tenuto per sè per tantissimi anni. “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà. A 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”, ha raccontato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Libero.

Con il tempo, però, la Ricci che vive a Roma è riuscita a vivere serenamente le sue storia d’amore. L’attrice ha avuto una storia importante con l’attore Pino Quartullo con cui ha avuto la figlia Emma. Successivamente sposa lo scrittore Luca Damiani ma il matrimonio dura solo un anno. Nel 2003 sposa il compositore Stefano Mainetti. Da questo amore, il 25 ottobre del 2004 nasce la seconda figlia di Elena: Maria. Dopo 19 anni di matrimonio, però, la coppia si è separata nel 2022.

“Mia madre e mio padre si separarono presto, ne soffrii molto, sono cresciuta con mia nonna. Però questa aveva un bel pavimento di legno: io facevo danza classica ed è stato allora che ho cominciato ad amare il teatro. La recitazione, il set, il ‘fintume'”, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.