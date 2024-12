Eleonora Giorgi, non solo Paolo: ecco l’altro figlio (non famoso)

Eleonora Giorgi ha due figli, uno è Paolo, volto amato di Forum. Chi è invece l’altro?

L’attrice Eleonora Giorgi sta attraversando un momento particolarmente buio della sua esistenza. Sta affrontando infatti un delicato percorso di cure per sconfiggere la malattia che l’ha purtroppo colpita. Accanto a sé ha la sua famiglia, i suoi amici e può contare sul sostegno incondizionato dei fan che, quotidianamente, le inviano messaggi attraverso i profili social per sostenerla in questo delicato momento.

Nonostante si stia sottoponendo a trattamenti medici pesanti, non ha mai smesso di sorridere. Ha deciso infatti di combattere con determinazione, godendo di ogni istante accanto alla sua splendida famiglia. Eleonora Giorgi ha infatti due figli, uno è Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia che l’ha resa nonna del piccolo Gabriele.

Eleonora Giorgi: chi è l’altro figlio dell’attrice

L’altro è il figlio primogenito dell’attrice, venuto al mondo dalla relazione con l’editore e produttore Angelo Rizzoli. Si chiama Andrea e lavora come produttore cinematografico. È convolato a nozze con Alice Bellagamba, ma la loro unione è terminata dopo un anno.

Andrea sta supportando sua madre in questa esperienza che la vita le ha riservato. Come già accennato, è figlio di Angelo Rizzoli, uomo con il quale Eleonora Giorgi è convolata a nozze per poi separarsi nel 1984. Si tiene ben lontano dal mondo del gossip, nonostante la sua scelta di riservatezza è finito sulla prima pagina di rotocalchi, quando ha sposato l’ex volto di Amici.

Ai tempi Rizzoli ha definito Alice come la donna della sua vita, ma inaspettatamente, il rapporto tra loro si è incrinato. Al riguardo Alice Bellagamba, in un’intervista che ha rilasciato per Vanity Fair ha dichiarato: “La crisi è iniziata da me dopo la luna di miele. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli”.

È giunta, dunque, rapidamente la separazione. Andrea Rizzoli ha poi ritrovato l’amore e, il 2 maggio del 2024 è convolato a nozze con Serena Meriggioli. Il primogenito di Eleonora Giorgi le sta molto accanto. Ospite nello studio di Verissimo al riguardo della forza che la madre ha dimostrato di possedere, ha dichiarato: ”

“Io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così, senza avere mai momenti di cedimento; credo ne abbia avuti ma con noi non lo ha mai mostrato”.