Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni dopo una vita ricca di successi e soddisfazioni personali. Con la sua morte lascia un grande vuoto.

L’attrice sta infatti lottando contro un tumore al pancreas, che ha messo a dura prova le sue fragilità e le sue paure, e che è stato annunciato dalla diretta interessata. In più occasioni è stata anche intervistata da Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, e lì ha confessato tutto sulla patologia di cui soffre. La malattia l’aveva infatti costretta a sottoporsi ad un percorso di cure non facile.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti noi, ma soprattutto della sua famiglia. La sua vita privata è infatti sempre stata ricca di amore.

Eleonora Giorgi e la sua vita privata

L’attrice è stata una delle donne più amate del panorama cinematografico italiano, anche perché ha saputo negli anni conquistare i cuori di milioni di persone. La sua esistenza non è però sempre stata solo carriera e lavoro, ma la Giorgi ha anche collezionato – un giorno dopo l’altro – affetti e relazioni, tanto che è stata amata dalla sua famiglia fino al suo ultimo respiro. Nel 1979 ci fu il matrimonio tra lei e l’editore Angelo Rizzoli, da cui ha avuto il primogenito Andrea. I due si sono ad un certo punto separati nel 1984 e in seguito lei si legò sentimentalmente a Massimo Ciavarro, collega conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e da cui ha avuto il figlio Paolo nel 1991. I due si sposarono nel 1993, ma tre anni dopo si separarono, e la Giorgi intraprese una relazione – fino al 2007 – con lo scrittore Andrea De Carlo.

Il motivo dell’addio tra la Giorgi e Ciavarro non fu mai rivelato, ma negli anni entrambi avevano imparato a restare in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del loro figlio. Proprio Paolo è diventato qualche anno fa papà del piccolo Gabriele, il cui arrivo ha reso per la prima volta nonna la compianta Eleonora Giorgi. Lei era anche molto legata alla nuora Clizia Incorvaia, moglie del primo figlio Paolo, che ha da poco scritto un messaggio strappalacrime sui social in suo omaggio.