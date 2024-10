Eleonora Pedron: età, dove vive, ex Biaggi, Miss Italia, figli. Tutto su di lei

Chi è Eleonora Pedron: età, figli, carriera, il rapporto con Max Biaggi, il compagno Fabio Troiano e tutte le curiosità.

Eleonora Pedron è stata una Miss Italia che, dopo aver vinto la corona del concorso di bellezza, non ha più lasciato il mondo dello spettacolo. Nata nel 1982, appare per la prima volta in tv nel 1999 quando partecipa a Miss Italia senza, però, portare il titolo a casa. Le cose cambiano nel 2002 quando ci riprova e, stavolta, la sua bellezza, sbaraglia la concorrenza. L’anno successivo è quello della consacrazione perché diventa “Meteorina” di Meteo 4 mentre nel 2004 lavora nel programma Fornelli in crociera, condotto da Davide Mengacci, e nello stesso anno presenta il Sipario del Tg4, rotocalco di moda, costume e spettacolo.

A partire dal 2005, affianca Sandro Piccinini nella trasmissione sportiva Controcampo e nel 2006 arriva il debutto al cinema nel film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. Ha recitato, inoltre, nelle serie Medici miei e Donna Detective ed è stata anche concorrente del programma Rai “Notti sul ghiaccio”. La Pedron, inoltre, ha deciso anche di portare a termine gli studio laureandosi in psicologia nel 2024.

La vita privata di Eleonora Pedron: dai lutti ai figli e al compagno

La vita privata di Eleonora Pedron è stata costellata da enormi dolori. A causa di un incidente d’auto, quando aveva nove anni, ha perso la sorella Ines che di anni ne aveva 15. Nel 2007, a causa di un altro, terribile incidente, Eleonora ha perso il padre. Sulla stessa auto, dalla parte del passeggero, viaggiava la stessa Pedron, uscita illesa dall’incidente. Due dolori enormi che l’ex Miss Italia ha scelto di raccontare nel libro L’ho fatto per te.

Eleonora, tuttavia, ha ritrovato nell’amore la forza di andare avanti. Dal 2007 al 2015, infatti, è stata legata a Max Biaggi con cui ha avuto due figli: Inés e Leòn, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Dal 2019 è fidanzata con l’attore Fabio Troiano. Parlando del loro rapporti, ospiti della puntata di Verissimo trasmessa il 13 ottobre 2024, la coppia ha svelato perché è nato l’amore.

«Noi anche litighiamo come è giusto che sia mentiremo se dicessimo che è sempre tutto bello. All’inizio mi ha colpito il suo fascino poi la sua simpatia noi tutt’ora ridiamo tantissimo, io rido sempre alle sue battute», ha detto lei. «Lei anche dopo 5 anni continua a ridere a me stupisce sempre. Ogni volta che la vedo penso “è proprio bella”, ha gli occhi che ti incastrano. Lei oltre alla bellezza è molto simpatica e pratica e determinata», ha aggiunto lui.