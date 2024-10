Elisabetta Ferracini: età, figlio, marito, lutto. Tutto sulla figlia di Mara Venier

Chi è Elisabetta Ferracini; dalla carriera alla vita privata fino al grave lutto. Tutto quello che c’è da sapere sulla figlia di Mara Venier.

Elisabetta Ferracini è la figlia di Mara Venier e la sua vita è molto legata al mondo dello spettacolo essendo cresciuta con una mamma che, oggi, è amatissima dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Elisabetta è nata dall’amore tra la conduttrice Mara Venier e il modello e attore Francesco Ferracini. I due si sposarono quando entrambi erano giovanissimi e quando Elisabetta ha solo 3 anni, si trasferisce a Roma con la mamma che, dopo aver aperto un negozio di abiti usati, comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dove, nel tempo, ha trovato la propria strada.

Cresciuta, anche Elisabetta viene rapita dal fascino del mondo dello spettacolo e il debutto arriva nel 1991 con la serie Chiara e gli altri su Italia 1. Nel 1994, invece, debutta come conduttrice, presentando, con Pippo Baudo, Tutti a casa e Sanremo Giovani su Rai 1. Il successo e la popolarità arrivano con Solletico, programma dedicato ai bambini in cui sfoggia tutta la sua simpatia. Nel corso degli anni, la Ferracini ha avuto altre esperienze televisive fino a sposare la radio che è diventata il suo mondo.

Elisabetta Ferracini: il figlio Giulio e il dolore per la morte di Pier Francesco Forleo

Elisabetta Ferracini è mamma di Giulio Longari, nata dalla relazione con l’avvocato Carlo Longari. Giulio è nato nel 2002, è legatissimo a nonna Mara Venier che, spesso, sui social, si mostra con lui dichiarando tutto il suo amore per il primo nipote. Dopo la fine della storia con il padre di suo figlio, Elisabetta Ferracini ha ritrovato l’amore con Pier francesco Forleo, dirigente Rai che ha sposato il 23 luglio 2005.

La coppia ha vissuto un grandissimo amore, lontano dalle luci dei riflettori, unendosi sempre di più. A separarli, purtroppo, è stata la malattia che ha portato alla morte Pier Francesco Forleo il 9 giugno 2023.

Elisabetta è molto legata a Jerry Calà, l’ex marito di mamma Mara Venier con cui c’è un legame davvero importante. “Sono la sua figlia femmina”, ha dichiarato la Ferracini a Domenica In. Elisabetta, inoltre, è molto amica di Sabrina Salerno. Le due sono come sorelle e, parlando del legame con Elisabetta, la stessa Sabrina ha detto: “È sempre stata in tutte le tappe importanti della mia vita, mi conosce profondamente, non ho bisogno di spiegarle le cose, sa come sono veramente”.