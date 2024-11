Elisabetta Gregoraci: età, stipendio e lavoro, dove vive, marito e figli, foto Instagram

Ex modella, showgirl conduttrice, conosciamo meglio il volto di “Questione di Stile”, Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando a 17 anni partecipa alla selezione di Miss Italia con la fascia Miss Calabria. Nata a Soverato nel 1980, paese che si affaccia sul mar Ionio, da lì spicca il volo, iniziando ad apparire in alcuni spot e programmi televisivi.

Nel frattempo lavora come modella arrivando a sfilare anche per Armani e Dolce e Gabbana e fa delle comparse in fiction andate in onda sulla Rai, come “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina, “C’era un cinese a Roma” di Carlo Verdone, “Le ragazze di Piazza di Spagna 3”, “Un medico in famiglia” di Riccardo Donna. Nel 2004 approda sul set della sitcom di Canale 5 “Il mammo” e del film per il grande schermo “Si sente ca sono calabrese? Le avventure di Franco al Nord”, con Franco Neri, per la regia di Franco Diaferia.

Nonostante le successive esperienze in altre pellicole, Elisabetta Gregoraci troverà la sua affermazione professionale in televisione. Nel 2006 la vediamo nel gruppo dei conduttori di Buona Domenica su Canale , programma in cui rimarrà fino al 2008. L’anno successivo conduce Celebrity Bisturi! su Italia , mentre nel 2009 è “Donna dell’anno” per l’edizione spagnola di GQ.

Il successo in televisione e il grande amore con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una bellissima 44enne che ha avuto successo nel mondo dello spettacolo e che non è passata inosservata alle riviste del gossip. Il 2006 per lei è un anno speciale perchè incontra Flavio Briatore e inizia con lui una relazione sentimentale.

La showgirl finisce così su tutte le copertine di cronaca rosa e, benché gli scettici pensassero che si sarebbe trattato di un fuoco di paglia, la coppia ha dimostrato invece di “fare sul serio”, perché qualche anno più tardi, il 14 giugno 2008, convola a nozze e nel 2010 nasce il loro figlio, Nathan Falco Briatore.

Da quel momento il nome di Elisabetta Gregoraci si è legato a quello del celebre imprenditore ex direttore generale della scuderia di Formula 1 della Renault, tanto che ancora oggi, nonostante la separazione sopraggiunta il 23 dicembre 2017, i due sono rimasti uniti e complici.

Giusto in queste ultime settimane il gossip ha parlato di un loro presunto ritorno di fiamma e il ritorno all’altare, ma lo stesso Briatore ha smentito dicendo “Per me Elisabetta è famiglia, ma nessun matrimonio in vista“. Nonostante ciò gli ex coniugi, rimangono una delle coppie più amate dello spettacolo.

Oggi Elisabetta Gregoraci è una presentatrice televisiva affermata e una mamma amorevole. Dopo la svolta con “Made in Sud” il successo di “Battiti Live”, che ha condotto per 6 anni di fila, il pubblico ha avuto modo di conoscerla meglio come concorrente del “Grande Fratello VIP” nel 2020, poi come giurata dello “Zecchino D’Oro”. Oggi conduce un programma che rispecchia i suoi interessi, “Questioni di Stile” su Rai Due dove parla delle ultime tendenze del mondo della moda.

L’ex moglie di Flavio Briatore che vive a Montecarlo con il figlio e a due passi dalla dimora di Flavio Briatore, per il pubblico è una donna di grande stile e abituata al lusso, ma a quanto ammonta il suo stipendio? Al momento non esiste un’informazione ufficiale di tale portata ma si presume sia molto alto, almeno 20 mila euro a settimana.