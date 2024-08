Elisabetta Gregoraci mostra il pancino: si allarga la famiglia, la foto su Instagram

Elisabetta Gregoraci mostra il pancino e il gossip si scatena: la famiglia si allarga? La verità sulla foto che è diventata virale.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo l’estate in bellissimi posti di mare insieme al fidanzato Giulio Fratini, al figlio Nathan Falco e alla sorella Marzia con i figli. Sempre bellissima e in splendida forma, non c’è una foto della showgirl che non scateni l’entusiasmo del web. Da quando ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo riesce sempre a far notizia, anche quando condivide sui social uno scatto normalissimo in compagnia di un’amica.

Mamma di Nathan Falco che ha da poco compiuto 14 anni e a cui dedica tutte le sue attenzioni, la Gregoraci, in più occasioni, non ha nascosto di avere il desiderio del secondo figlio. Una possibilità a cui ha pensato soprattutto quando era ancora sposata con Flavio Briatore. All’epoca, tuttavia, a frenarla, era stato lo stesso Nathan Falco che aveva chiesto ai genitori di non avere fratelli e sorelle.

Oggi, però, la situazione è cambiata. Il matrimonio con Briatore è finito da tempo e nella vita della Gregoraci è arrivato Giulio Fratini: la coppia, dunque, sta pensando di allargare la famiglia? A scatenare il gossip è stata una foto pubblicata su Instagram da Elisabetta, ma ecco qual è la verità.

Elisabetta Gregoraci e la foto del pancino: ecco cosa sta succedendo

Per Elisabetta Gregoraci è un periodo davvero bellissimo. Dopo aver vissuto in segreto l’inizio della relazione con Giulio Fratini, da diversi mesi vive la storia alla luce del sole condividendo sui social anche foto di coppia. Anche professionalmente, la Gregoraci è felice e soddisfatta e per lei, a settembre, inizierà una nuova avventura in Rai come ha annunciato ai fan dopo aver mantenuto il segreto per qualche mese.

Tutto, dunque, procede a gonfie vele, ma l’essere umano non è mai davvero soddisfatto. Ecco perché per molti, ora, , potrebbe aver voglia di allargare la famiglia. A scatenare i commenti del web è stata una foto in cui Elisabetta pone la mano su un piccolo pancino. In realtà, però, il pancino non è il suo ma quello di un’amica in dolce attesa.

Nessun secondo figlio in arrivo, dunque, per Elisabetta che, tuttavia, è pronta a vivere le gioie della maternità dell’amica calandosi nuovamente nei panni di zia innamorata come è solita fare ogni volta che trascorre del tempo con i figli della sorella Marzia.