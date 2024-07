Elisabetta Gregoraci, l’annuncio della 44enne emoziona i fan: “Finalmente posso dirvelo”

Elisabetta Gregoraci spiazza tutti i fan con un bellissimo annuncio: la 44enne non nasconde l’emozione, cosa sta accadendo.

Tra le donne italiane più belle di sempre, Elisabetta Gregoraci è anche tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico che segue, passo dopo passo, la sua carriera. Energica, determinata e sempre con le idee chiare, ha sempre saputo cosa voleva dalla vita e, con tanta gavetta, è riuscita a conquistare un posto importante nel mondo dello spettacolo. La showgirl, tuttavia, non si è dedicata solo al lavoro, ma è riuscita a realizzarsi anche nella vita privata.

L’incontro con Flavio Briatore è quello che le ha cambiato per sempre la vita. Con il manager, la Gregoraci ha vissuto la storia più importante sposandolo con una cerimonia da favola e allargando la famiglia con la nascita del figlio Nathan Falco di cui è totalmente innamorata. Le novità, tuttavia, non sono finite e ad annunciarle è stata la stessa showgirl che ha scelto di condividere la gioia che sta provando con tutti gli italiani.

L’annuncio di Elisabetta Gregoraci manda in delirio il web: è tutto vero

Dopo aver condotto per anni Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, per l’edizione 2024, ha lasciato il posto ad Ilary Blasi godendosi così le vacanze insieme al fidanzato Giulio Fratini con cui si è concessa anche qualche giorno di totale relax a Lampedusa. Tuttavia, la Gregoraci non resterà a lungo lontano dalla televisione perché nella prossima stagione ci sarà un’importante novità.

Dopo aver annunciato, nelle scorse settimane, di aver registrato un programma che sarebbe stato trasmesso dalla Rai, la Gregoraci ha ufficializzato il tutto dopo la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025. “Finalmente posso dirvelo“, ha scritto la showgirl su Instagram pubblicando una foto scattata durante la presentazione della programmazione. “Ho aspettato la splendida serata di ieri per svelarvi il segreto che avevo da un po’ di tempo“.

Dal prossimo 26 settembre sarà al timone di un programma tutto suo dal titolo “Questioni di stile” in cui potrà esprimere anche la propria passione per la moda. Immediata la reazione dei fan che si sono complimentati con lei augurandole buona fortuna e dandole appuntamento per la fatidica data.

Oltre ai complimenti delle amiche e delle colleghe come Stefania Orlando e Carmen Russo, spicca inoltre il commento della sorella Marzia con cui Elisabetta ha un rapporto simbiotico. “Fiera ed orgogliosa di te. La tua tenacia, l’amore per il tuo lavoro e la tua grande professionalità non potevano non premiarti. Non vedo l’ora di vederti“, le parole della sorella Marzia.

Le novità in casa Briatore-Gregoraci, dunque, sono davvero tante. Dopo l’annuncio di Flavio, arrivato in seguito al tumore, arriva anche quello di Elisabetta che sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita.