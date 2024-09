Elodie, il fuorionda sexy che ha lasciato tutti senza parole: si apre lo spacco e…

Fuorionda sexy per Elodie che incanta tutti con la sua voce e la sua indiscutibile bellezza: ecco cos’è successo in diretta.

Sono trascorsi anni da quando Elodie, con i capelli cortissimi e rosa, entrava nella scuola di Amici di Maria De Filippi sognando di trasformare la passione per la musica in un lavoro. Al termine di un percorso lungo e durissimo, Elodie pur non vincendo Amici, cominciò a scalare tutte le classifiche italiane non fermandosi più. Nel corso degli anni, la Di Patrizi ha pubblicato diversi album, sperimentando anche generi musicali, senza rinunciare a nuove esperienze come quella di conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e di attrice.

Attualmente fidanzata con Andrea Iannone con cui la storia procede a gonfie vele, Elodie continua ad incantare il pubblico ogni volta che sale sul palco. Bellissima ed elegantissima, la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta sul palco dei Tim Music Awards 2024 dove è stata protagonista anche di un incidente sexy.

Tutti pazzi per Elodie: l’incidente sexy manda in delirio il web

Nella serata dedicata ai premi della musica condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Elodie Di Patrizi è stata una protagonista indiscussa sul palco dell’Arena di Verona dove si è presenteta con un vestito lungo, elegantissimo, ma con uno spacco profondissimo che lasciava scoperta la coscia snella e atletica. Il vestito con la gonna nera, aveva un busto rigido in nero lucido e un top bianco con decori di fiori neri.

L’attenzione di tutti, però, è andata allo spacco che, a causa del vento presente a Verona durante la serata dei tim Music Awards 2024, si è aperto lasciando intravedere anche l’intimo della cantante. Un incidente sexy che è stato apprezzato dai fan che, sotto il video pubblicato su Instagram dalla stessa cantante, hanno lasciato tantissimi complimenti.

“Come sei bella”, ha scritto qualcuno. Altri hanno aggiunto: “Elodie, non ci sono parole”, “Sei assurda Elo, anche stasera l’Arena a fuoco non appena ci hai messo piede, sei stata spettacolare… Poi questo abito ti sta divinamente”.

Sempre bellissima e sempre più sulla cresta dell’onda, il 2025 potrebbe anche segnare il ritorno di Elodie a Sanremo anche se non si sa in quale ruolo. La cantante, infatti, potrebbe essere tra gli artisti in gara ma non è da escludere una sua conduzione accanto a Carlo Conti. “Elodie, abbiamo una proposta da farti“: le parole del conduttore toscano. La proposta riguarderà proprio il Festival di Sanremo?