Emilio Fede: età, ricovero, pensione, moglie e figli, vita privata oggi

Tutto su Emio Fede: età, ricovero, pensione, moglie, figli e carriera. Ecco chi è davvero il giornalista tv.

Giornalista e direttore per anni del Tg4, Emilio Fede è stato il protagonista dell’informazione italiana televisiva per tanto tempo anche se la sua carriera è iniziata con la carta stampata. Nato nel 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo aver conseguito la maturità classica, comincia immediatamente a collaborare con alcuni giornali come Il Momento – Mattino di Roma e, successivamente, come inviato presso la Gazzetta del Popolo a Torino.

Nel 1954 arriva il passaggio in televisione grazie al lavoro in Rai. E’ stato anche inviato in Africa realizzando servizi in oltre 40 Paesi nel periodo della decolonizzazione e dal 1976, per cinque anni, è stato conduttore del TG1 e successivamente dirigente. Nel 1987 lascia la Rai e nel 1989 inizia la sua collaborazione con Silvio Berlusconi diventando il volto simbolo del Tg4 fino al 2012, anno in cui lascia definitivamente Mediaset.

Emilio Fede: cosa fa oggi

Emilio Fede, pur avendo dedicato la maggior parte della propria vita al giornalismo, non ha rinunciato all’amore. Dopo aver avuto un breve flirt con la collega Enza Sampò, nel1965 Emilio Fede ha sposato la giornalista Diana de Feo, figlia dello scrittore Italo de Feo, conosciuta in Rai. La coppia ha avuto due figlie, Sveva e Simona e il loro matrimonio è durato fino al 2021, anno in cui la donna è venuta a mancare.

“Mia moglie è una stella che ogni sera si ferma a salutarmi. La venero come la donna più bella della mia vita e quando guardo le stelle la sera la vedo camminare e ce n’è sempre una che sembra si fermi, è la mia Diana”, ha detto nel 2022 ai microfoni del programma di approfondimento “Punti di vista”, in onda su Go-Tv (canale 68).

Dopo aver detto addio al lavoro, oggi, Emilio Fede vive con la sua pensione che, stando a quello che riferisce Affari Italiani, ammonterebbe a 8mila euro al mese. Una cifra di cui, in passato, il giornalista si è lamentato ammettendo di non riuscire a vivere con quel budget: “Percepisco una pensione di solo 8mila euro al mese“, ha infatti detto lui, “dopo tanti anni di lavoro, e non mi basta“.

Attualmente, conduce una vita da pensionato, molto diversa da quella condotta durante gli anni d’oro della sua carriera. Fede, inoltre, pare sia ricoverato in una Residenza Sanitaria Assistenziale come documenta un video circolato in rete in cui è in compagnia di un infermiere. L’immagine di oggi del giornalista è molto diversa da quella che in tanti ricordano e, dopo anni vissuti sempre sulla cresta dell’onda, l’ultranovantenne sarebbe ricoverato in un RSA da circa un anno.