Emilio Fede scherza in un video dalla Rsa in cui è ricoverato: “Berlusconi era meglio di Giorgia Meloni”

Da circa un anno l’ex direttore del Tg 4 Emilio Fede è ricoverato in una Rsa. La notizia la diede Dagospia spiegando che “Emilio Fede è ospite in una casa di risposo, ma sta molto meglio ed è felice di esserci”. In queste ore fa discutere un video, pubblicato su Tik Tok dall’utente @Malignu_original, in cui si vede l’uomo che lavora nella struttura che parla con l’ex direttore. Si tratta delle prime immagini di Emilio Fede che vengono mostrate dopo lungo tempo. Fede ha il volto segnato dall’età. Il dipendente chiede: “Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?”. Emilio Fede risponde senza pensarci: “Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene”. Poi il dipendente fa ripetere ad Emilio Fede lo storico fuori onda diventato un tormentone di Striscia la notizia: “Che figura di me…“.

Emilio Fede, il video in cui dice che era meglio Berlusconi della Meloni

Il video è diventato virale e molti hanno commentato scherzando sullo stato di salute del direttore. Molti hanno però chiesto di avere più rispetto dato che l’ex direttore appare molto anziano e in difficoltà. Il video è stato pubblicato il 27 luglio. A farlo diventare virale è stata Dagospia che ha confermato il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale.