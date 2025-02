Emma Marrone, il gesto che lascia tutti senza parole dedicato all’ex fidanzato: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle cantanti che ha lasciato tutti senza parole per il suo talento, la sua professionalità e la voce che l’accompagna sin da quando è bambina è proprio lei, la splendida Emma Marrone. Giovane talentuosa, forte e determinata che riesce sempre a mettere tutti d’accordo soprattutto per la moltitudine di brani che emoziona e fa riflettere. Ultimamente, però, la giovane ha sconvolto tutti per un gesto dedicato al suo ex fidanzato: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Giovanissima, Emma Marrone ha sempre dedicato la sua vita alla musica, passione ereditata dal suo papà che l’ha sempre appoggiata in ogni suo gesto proprio per far si che il sogno si realizzasse. La giovane ha cominciato proprio ad Amici nel 2009, aggiudicandosi la vittoria con il brano Calore che in pochissimo tempo scalò le classifiche dell’epoca.

Oggi, Ema è diventata una delle cantanti più ambite del circuito musica italiana, si è aggiudicata la vittoria nel 2010 del Festival di Sanremo con Arriverà insieme ai Modà e ha regalato al suo pubblico straordinarie emozione proprio con i suoi brani. Possiamo citarvi alcuni come Dimentico Tutto, Trattengo il fiato, Il paradiso non esiste, Ti capita mai, L’amore non mi basta, Arriverà l’amore e molte altre che hanno cambiato lo scenario musicale italiano.

Emma Marrone, il gesto che ha sconvolto i fan: ecco di che si tratta

La bella Emma Marrone è ricordata per il suo famosissimo talento e per la sua musica, ma anche per la storia d’amore nata fra i banchi del talent Amici con l’ex ballerino oggi showman Stefano De Martino. Ricordiamo benissimo che i due si sono lasciati dopo che quest’ultimo ha tradito Emma proprio con Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago. Oggi, il gesto di Emma sui social ha lasciato tutti interdetti.

La cantante, infatti, avrebbe fatto i complimenti al suo ex andando a vedere a teatro il suo spettacolo e postando una storia dove quest’ultimo si esibisce e canta il brano di Francesco De Gregori La leva calcistica del 68.

Ella ha pubblicato una Instagram Stories scrivendo: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step” con un cuoricino a fianco.

La dolce dedica di Ena non è passata inosservata ai fan; ricordiamo che qualche mese fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva parlato di un riavvicinamento tra i due, motivo per cui la cantante ha discusso proprio con la showgirl Belen Rodríguez.