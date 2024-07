Endless love spoiler turchi: Kemal lascia Asu, lei tenta il suicidio. Morirà?

Gli spoiler turchi di Endless love promettono grandi emozioni e colpi di scena: gesto choc di Asu nelle prossime puntate.

Gli spoiler turchi di Endless Love promettono emozioni forti ai fan della soap opera turca, in onda tutti i giorni su canale 5 e che non sta facendo rimpiangere, in termini di ascolti, la fine di Terra amara.

La storia di Nihan e Kemal diventa sempre più appassionata e il loro amore, prima di trionfare, sembra destinato ad affrontare una serie di sfide in cui non mancheranno anche finali con un’amara sorpresa. Nelle puntate in onda in Turchia, in particolare, a tenere tutti con il fiato sospeso è la storia di Kemal e Asu.

Kemal è sempre stato innamorato di Nihan che, però, dopo aver interrotto la loro relazione, anni prima, ha sposato Emir che è l’acerrimo nemico dell’ex fidanzato il quale si ritrova coinvolto in una storia con Asu la cui identità è sconosciuta all’uomo. Apparentemente distante da Emir, Asu, in realtà, è la sorella di quest’ultimo e tale scoperta porterà Kemal a prendere una decisione che potrebbe avere un finale tragico.

Spoiler Endless Love: colpo di scena tra Kemal e Asu

Come svelano gli spoiler turchi di Endless Love, nelle puntate in onda in Italia tra qualche mese, Asu sarà la protagonista indiscussa delle vicende. Decisa a non farsi scoprire, Asu chiederà aiuto al fratello Emir, ma nonostante tutto, Kemal scoprirà la verità.

Scioccato dalla scoperta di avere accanto la sorella di Emir, il suo peggior nemico che sta provando a togliergli tutto, Kemal la lascerà. Asu proverà in tutti i modi a farsi perdonare chiedendo scusa a Kemal e promettendogli di amarlo come nessun altro, ma ciò non basterà perché Kemal sarà deciso a mettere un punto alla loro storia.

Prima di andare via, in preda alla rabbia, Kemal si toglierà anche l’anello di fidanzamento ribadendo ad Asu di non poter stare con una donna che non ha fatto altro che ingannarlo. La scelta di Kemal, però, non sarà senza conseguenze perché Asu si lascerà andare ad un gesto choc tentando il suicidio.

Deluso e amareggiato, Kemal andrà da Nihan, l’unica donna che abbia davvero amato, ma mentre sarà con lei, Asu lo chiamerà e con un filo di voce gli dirà di non poter vivere senza di lui. Preoccupato, Kemal si recherà a casa di Asu con Nihan dove la troverà priva di sensi. In ospedale, i medici riusciranno a salvarle la vita mentre Kemal, preoccupato che Asu, in futuro, possa ripetere il folle gesto, deciderà di perdonarla.