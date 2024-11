Enzo Iacchetti, perché è finita con Maddalena Corvaglia. La verità sull’addio dopo anni

La storia d’amore tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia è stata per tanto tempo al centro della cronaca rosa, poi tutto è finito.

Il celebre conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti è molto riservato ma c’è stato un periodo in cui non ha potuto tenere lontano dalla luce dei riflettori la sua relazione con l’ex velina Maddalena Corvaglia.

I due si sono incontrati per la prima volta proprio negli studi del Tg satirico di Antonio Ricci, dove è scoccata la scintilla dell’amore, trasformatasi in breve in un sentimento che li ha condotti ad un legame forte sfociato in una convivenza.

La coppia fece scalpore per la differenza di età: lei all’epoca ne aveva 21, lui 50, ma almeno all’inizio questo non fu un problema per loro. Tuttavia dopo 6 anni l’idillio arrivò al capolinea e a distanza di oltre 20 anni rimane ancora una delle storie d’amore più belle del mondo dello spettacolo.

Le notti insonni di Iacchetti e la giovane età di Maddalena

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia anni fa hanno fatto sognare i telespettatori di Striscia la notizia. Erano i primi anni Duemila e le veline, come “categoria”, era un ruolo molto ambito. Era il periodo delle soubrette, veline o letterine e dei calciatori. Sul bancone di Striscia approdarono la bionda Maddalena Corvaglia e la mora Elisabetta Canalis, diventate ormai icone di quel filone.

Tuttavia, se la collega Canalis portava avanti una love story con l’ex calciatore Bobo Vieri, finendo nel fare con lui anche un calendario sexy, la collega e oggi ex amica del cuore s’innamorava del conduttore del programma. “E’ stato un amore folle” – ha confessato Iacchetti in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera – “poi ho capito che ero diventato suo papà.” Ha aggiunto.

Quella differenza di età alla fine s’insinuò come un muro tra di loro, portando la coppia a dirsi addio. “Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide “— ha proseguito il volto noto di Canale 5 —. “Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”, io le rispondevo: “Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola”. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. “Perché non rientra?”, mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche”.

Anche Maddalena Corvaglia ha raccontato in un’intervista il suo amore passato per Iacchetti, affermando che si innamorò di “Enzino” perchè era lontano da quel mondo pieno di luci e di mondanità. L’ex velina lo ha descritto come una persona pura, colta e con un’intelligenza superiore. Oggi è rimasta una bella amicizia.